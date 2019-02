Nejznámější strojvedoucí v Česku to balí. Kopťár končí na sociálních sítích, důvod neprozradil

PRAHA Populární strojvedoucí Michal Kopťár, který lidem na Twitteru přibližoval železniční profesi, se rozhodl, že s touto aktivitou skončí. Oznámil to v pondělí na svém twitterovém účtu. Důvod jeho konce na sociálních sítích nezveřejnil. Jeho současný zaměstnavatel RegioJet jakoukoliv souvislost s touto zprávou odmítá.

Svůj účet na Twitteru si Michal Kopťár založil v roce 2012. O pět let později začal veřejnosti na internetu představovat neznámý svět strojvedoucích. Za tu dobu nasbíral přes devět tisíc followerů a zveřejnil téměř dva tisíce tweetů.

„Primárním cílem bylo povolání vytáhnout z letargie. Lidé vnímají, že je vlak veze, ve skutečnosti je to ale tak, že vlak někdo vede. A tu živou sílu chci prezentovat,“ popsal loni v květnu pro Lidovky.cz svoje záměry.

Nyní se nejznámější český strojvedoucí rozhodl, že je na čase zavřít krám. Se svým twitterovým a instagramovým účtem končí. Důvod, proč se takto rozhodl, neoznámil. Podrobnosti o jeho konci na sociálních sítích Michal Kopťár neprozradil ani serveru Lidovky.cz.

Pod jeho posledním tweetem se ihned vyrojily spekulace ohledně náhlého konce. Někteří uživatelé se Kopťára ptali, zda bude mít nyní na starost sociální sítě RegioJetu, tedy dopravce, ke kterému loni přešel z Českých drah. To v komentářích nepřímo popřel.



Že by za jeho rozhodnutím stál zaměstnavatel, vyvrátil i mluvčí RegioJetu Aleše Ondrůj. „Nijak to nesouvisí s tím, že pracuje pro nás. Aktivity Michala Kopťára na sociálních sítích jsou jeho soukromou záležitostí. Nikdy bychom do těchto aktivit nezasahovali,“ řekl pro Lidovky.cz Ondrůj.

Tvář náboru? Případné spolupráci se nebráníme, tvrdí RegioJet

Ještě před avizovaným koncem na Twitteru a Instagramu Michal Kopťár poslední měsíc propagoval náborovu kampaň RegioJetu. Soukromý dopravce dosud Kopťára nijak marketingově neprezentoval. Podle Aleše Ondrůje ale využití jeho známé tváře v náborové kampani není nereálné. RegioJet podle něj výrazně investuje do výchovy vlastních strojvedoucích a představování profese strojvedoucího atraktivním způsobem, zejména na sociálních sítích.

„V případě Michala Kopťára rádi tyto aktivity s jeho souhlasem podpoříme nebo je propojíme s naším zájmem prezentovat profesi strojvedoucího u RegioJet jako zajímavé povolání. Podobně ale zapojujeme i další zaměstnance, jak strojvedoucí tak například team leadery nebo stevardy a další,“ dodal mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.