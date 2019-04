O Velikonocích zemřelo na silnicích nejméně 5 lidí, více než loni

PRAHA O prodlouženém velikonočním víkendu zemřelo při dopravních nehodách v Česku nejméně pět lidí, z toho tři motorkáři. Loni byly od Velkého pátku do Velikonočního pondělí oběti tři. Policie předpokládá, že proti loňsku stoupne počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Vyplývá to z vyjádření ředitele dopravní policie Tomáše Lercha.

Pět mrtvých na českých silnicích zaznamenala policie od pátku do neděle. „Týkalo se to zejména těch nejzranitelnějších účastníků, mezi pěti usmrcenými máme tři řidiče motocyklů, jednoho cyklistu a jednoho řidiče osobního automobilu,“ uvedl Lerch. V pondělí podle dosavadních informací do tragické bilance nikdo nepřibyl.



Alkohol za volantem

Nehod policie za první tři dny Velikonoc registruje 704, zranilo se při nich 230 lidí. Pod vlivem alkoholu se stalo 49 nehod. „Ve srovnání s loňskými Velikonocemi je předpoklad, že dojde k nárůstu celkového počtu dopravních nehod, bohužel i jejich následků,“ uvedl šéf dopravní policie. Pravděpodobně podle něj přibude také nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.

Jednou z nedělních obětí nehod je řidič středního věku, který odpoledne mezi Mýtem a Strašicemi na Rokycansku narazil v osobním autě do stromu. V sobotu v podvečer zemřel třiadvacetiletý motorkář v Karviné. Pravděpodobně ve vysoké rychlosti nezvládl průjezd zatáčkou a najel do plynové přípojky.

Dopravní policisté považují velikonoční svátky za jedno z nejrizikovějších období roku. Lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti a vyjíždějí také sváteční řidiči. Policie se letos opět zaměřuje mimo jiné na zákaz požívání alkoholu a drog, ale také na pravidla bezpečného poutání v autech a používání dětských autosedaček. Rizikové z hlediska alkoholu za volantem bývá hlavně Velikonoční pondělí s tradiční pomlázkou.

Od roku 2000 byl dosud nejtragičtější velikonoční víkend v roce 2003, kdy zemřelo při nehodách 25 lidí. Tři oběti si dopravní nehody stejně jako loni vyžádaly v letech 2011 a 2013.