O víkendu na kolo? Přečtěte si, jací dopravci ho převezou a za jakých podmínek

Praha Chcete o víkendu vyrazit na kolo, ale nevíte do jakých dopravních prostředků vás s ním pustí? Kam je potřeba udělat rezervaci a kde si kolo převezete nejlevněji? Připravili jsme pro vás přehled dopravních společností, které cestování umožňují.

Jako první varianta se nabízí železnice. U Českých drah záleží na trase. Pokud jde o spoj, který nabízí přepravu kola jako spoluzavazadla, cyklisté si ho sami naloží a mají ho pod kontrolou. Úschovu kol během přepravy nabízí jen část vlaků, v nichž je možné kolo naložit za pomoci průvodčího. Pro kola je v těchto spojích připraven zvláštní prostor.



Pokud to konkrétní spoj umožňuje, doporučuje dopravce rezervaci. Na určitých trasách je pak povinná. Cena za přepravu kola se podle webu Českých drah odvíjí od počtu kilometrů. Začíná na 30 korunách a končí na 99 Kč za celodenní jízdenku.

Pokud se jedná o běžný osobní vlak bez speciálních vozů, vejde se do něj obvykle po dvou kolech na začátku a na konci soupravy, nicméně je vždy lepší si ověřit, zda je souprava k přepravě kol uzpůsobena. Navýšení kapacity pak může schválit pouze průvodčí.

Pokud se cyklisté rozhodnou využít vlaků společnosti RegioJet, musejí si dát pozor, jakou soupravou pojedou. Podle informací firmy totiž ve spojích označených jako RJ není možné převážet kolo ani koloběžku. Naopak spoje R nabízejí možnost přepravy kol v tarifní třídě zvané Low cost (2. třída). Nutná je ale předchozí rezervace, jelikož mají vlaky omezenou kapacitu. Poplatek za převoz jednoho kola činí u RegioJetu 30 korun.



Dopravce Leo Express si ve svých vlacích účtuje poplatek 49 korun za kolo s tím, že jeden vlak pojme čtyři kola. Rezervační systém, který cestující této firmy musí využít, již při rezervaci upozorní, zda je kapacita pro přepravu kol naplněna, či nikoliv.



Lokální společnost GW Train, která provozuje vlaky na trasách na Šumavě či Karlovarsku, převáží kola za poplatek 50 korun, přičemž každá souprava pojme jen několik kol, která se musí vejít do speciálních stojanů. Na Šumavě pro zvýšenou obsazenost využívá společnost speciálních cyklovleků, které pojmou až 50 kol na soupravu. Podle tiskové mluvčí však jejich rezervace předem není možná.

Autobusem nebo cyklobusem napříč republikou

Autobusy již zmíněného RegioJetu nabízí přepravu jízdního kola za poplatek 20 korun, přičemž je na přepravu kola nutné upozornit předem. Cestující mohou využít rezervačního systému, ve kterém si mohou místo pojistit nebo zavolat na infolinku. V tomto případě už ale přeprava není garantována, jelikož má každý autobus kapacitu jen dvou kol.

Leo Express kola přepravuje jen v určitých spojích, konkrétně na trasách z Prahy do Salzburgu, kdy autobus pojme čtyři kola, a na nové trase z Prahy do chorvatského letoviska Makarska, které přepraví kola tři. „Za přepravu kola si účtujeme stejnou částku jako u vlaku, tedy 49 korun,“ uvedl tiskový mluvčí Emil Sedlařík pro server Lidovky.cz.

Společnost Arriva povoluje převoz kol v běžných autobusech po domluvě s pověřenou osobou. Cestující však musí po celou dobu kolo jistit. Za přepravu kola cestující platí od 20 do 90 korun v závislosti na zvolené trase.

Speciální cyklobusy této společnosti jsou však pro přepravu kol připraveny lépe a nabízí hned několik tras, pro cyklistiku ideálních. Napříč republikou s jejich linkami lze vyjet z Pardubic, Hradce Králové, Teplic, Prostějova a mnohých dalších.

Podle oficiálního webu Skupiny Jihotrans zahájily cyklobusy firmy GW Bus pravidelné trasy od soboty 27. června. Na osmi speciálně vybraných linkách nasadil dopravce autobusy s cyklovleky, přičemž jeden vlek pojme až 56 kol. „Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík - to jsou jen některé z cílových zastávek,“ láká web.

Odvoz přímo z Prahy nebo Brna

Turistický vlak Cyklo Brdy s historickou lokomotivou sváží všechny výletníky až do Jihočeského kraje každou sobotu, neděli i státní svátky od 23. května až do 1. listopadu, přičemž ve vlaku platí tarif PID a ČD. Cena za kolo se tedy pohybuje v rozmezí od 30 korun do 99 podle délky trasy. Na trase z Hlavního nádraží v Praze se mohou cestující podívat na místa, jako jsou Koněpruské jeskyně, Muzeum Českého krasu v Berouně, Poutní areál Svatá Hora a mnoho dalších.



Cyklobus z Dobřichovic do Kytína jezdí každou sobotu, neděli a státní svátky od 23. května do 1. listopadu. Z Prahy se do Dobřichovic dostanete jednoduše vlakovou linkou S7, přičemž jsou spoje naplánované tak, aby plynule navazovaly. Na lince cyklobusu platí pro cestující tarif PID, za kolo je pak nutné připlatit 16 korun.

Z brněnského autobusového nádraží Zvonařka mohou místní využít expresního cyklobusu linky 108 směřující do Znojma. Ze Znojma pokračuje cyklobus linky 817 dále na do Národního parku Podyjí.

Další cyklobus, tentokrát linky 231 odjíždí z nádraží v Blansku a pokračuje přes Rudici, Jedovnici, Senetářov a Lipovec až do Studnice.

Držitelé předplatní jízdenky pro Brno, která platí pro zóny 100 + 101 platné pro 2 a více dnů, přepravují v těchto zónách jízdní kolo bezplatně ve všech spojích, v nichž je jeho přeprava povolena. Při cestě mimo tyto zóny si dokupují jen jízdenku pro ostatní zóny. Ostatním cestujícím doporučuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje koupit celodenní jízdenku pro jízdní kolo, která stojí 70 korun.