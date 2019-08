Řidiče potrápí nejhorší víkend na dálnicích. Průjezd po D1 bude úplně katastrofální, varuje expert

PRAHA Hlavní tuzemské tahy čeká podle odborníků nejhorší prázdninový víkend. Řidiče, kteří se v následujících hodinách vydají směrem na jih, takřka jistě nemine mnohahodinové popojíždění v kolonách. K četným domácím uzavírkám a omezením se přidá hned několik okolností ze sousedních zemí a zejména dvě velké sportovní události – Moto GP v Brně a závody formule 1 u Budapešti.

Dopravní experti se shodují, že nebývalý nápor automobilů během prvního srpnového víkendu motoristé přečkají nejlépe, když v danou dobu na dovolenou raději nevyjedou. „Průjezd po D1 bude především o pátečním odpoledni a sobotním dopoledni úplně katastrofální,“ řekl LN Igor Sirota z Ústředního automotoklubu. „Řidiči mohou dělat, co chtějí, ale v kolonách stejně budou stát,“ tvrdí.

Pokud šoféři jízdu nemohou odložit na pondělí, doporučují odborníci vyrazit večer či v noci. Komplikace lze očekávat na několika místech trasy do Chorvatska i Itálie. Na našem území se nevyhnou nejen nejvytíženější domácí tepně, dálnici D1, ale ani dálnici D3, vedoucí přes jižní Čechy do Rakouska. Situaci zhorší prázdniny v přilehlém německém Bavorsku a také v Bádensku-Württembersku.

Dálnice D1 mezi Prahou a Brnem bude vytížená hlavně motorkáři, kteří se do jihomoravské metropole chystají na motocyklový svátek – závody Moto GP. Zavítat by na ně mělo až 150 tisíc nadšenců, jejichž doprava na místo by měla působit potíže na celé délce modernizované dálnice i v okolí druhého nejlidnatějšího města v Česku.

Kritická místa pro řidiče o prvním srpnovém víkendu.

„Největší nápor návštěvníků nastane v neděli během celého dne. Nejrizikovější však bude neděle odpoledne po skončení závodů, kdy navíc budou vyrážet i návštěvníci z kempu,“ přibližuje Libor Budina z Autoklubu ČR. Komplikovaný přitom bude už výjezd z Prahy, kde probíhá oprava vozovky mezi 2. a 11. kilometrem.

Obrnit trpělivostí se pak musí zejména šoféři projíždějící východní částí metropole. Od sobotního dopoledne do nedělního odpoledne bude totiž zcela uzavřen lanový most na klíčové Jižní spojce, která přivádí na D1 vozidla z dálnice D10 a D11.

Na situaci na stěžejní tuzemské komunikaci se podle Siroty odrazí rovněž od počátku srpna trvající závodní dovolená v poměrně vzdálené Francii. Ta se týká přibližně poloviny státních podniků včetně velkých automobilek, jako jsou například Renault či PSA Peugeot Citroën.

„Francouzi jsou asi na šestém místě v návštěvnosti Chorvatska, jezdí jich tam opravdu hodně a značné množství z nich se na Balkán vydává přes Česko. Bagatelizovat to tak, že půjde o pár aut z Francie, nelze,“ říká Sirota.

Příliš si nepomohou ani ti, kteří pro cestu na jih Evropy zvolí cestu přes dálnici D3. Léta budovaná spojka mezi Prahou a hranicemi s Rakouskem soustavně skýtá řadu dopravních nástrah. Tu aktuálně největší představuje stavba obchvatu kolem Českých Budějovic.

Na rakouských silnicích se navíc k českým řidičům v hojném počtu připojí řidiči z nejlidnatější německé spolkové země Bavorsko a vedlejšího Bádenska-Württemberska, kde minulý týden tamním školákům začaly prázdniny. Husto bude především na dálnici A1 propojující Linec s Vídní, hlavní příjezdové trase do města St. Pölten, v němž se v sobotu uskuteční další ročník srazu veteránů. Zúčastnit by se jej mělo přes 600 vystavovatelů a 20 tisíc návštěvníků.

Formule v Maďarsku

Pohodlnou jízdu neslibuje ani jindy klidné Maďarsko, které se připravuje na víkendovou Velkou cenu formule 1 na okruhu Hungaroring. S ní se váže zvýšený provoz v blízkosti Budapešti na dálnicích M1 a M3. „Řidičům doporučujeme zakoupit elektronickou dálniční známku přes webovou stránku, jelikož se na hranicích kvůli nákupu budou tvořit dlouhé fronty,“ radí Tomáš Neřold, šéf Besipu.

Aby toho nebylo málo, s nepříjemnostmi se šoféři potkají rovněž v – pro mnohé cílovém – Chorvatsku. Na hlavním hraničním přechodu Gruškovje/Macejl jsou povinné kontroly u každé osoby, které běžně znamenají půlhodinové až hodinové čekání ve frontě. Kolony se tvoří i u mýtnice Záhřeb–Lučko. Ač se v místě nachází deset mýtných bran, nápor stejně nezvládají.

Dvě místa chorvatské dálnice A1 ve směru ze Záhřebu na Split, Makarskou a Dubrovník zároveň sužuje poškozená vozovka. U města Otočac je proto snížena rychlost na 60 km/h, mezi tunely Krpani a Sveti rok „jen“ na 100 km/h.

A výjimkou nebude ani další z populárních dovolenkových zemí – Itálie. Tam se modernizuje dálnice A4 mezi městy Palmanova a Portogruaro. Dochází tak k přetížení v obou směrech a zpomalení provozu na cestě z Udine do Benátek nebo do Bibione.

Podrobné informace o dopravních omezeních na hlavních trasách směrem na Jadranský či Apeninský poloostrov motoristé najdou v interaktivní mapě na stránkách Besipu nebo na speciálním portálu Vozidlem do zahraničí, jejž vytvořil Autoklub ČR ve spolupráci s Platformou Vize 0.