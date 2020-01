Počet cestujících ve vlacích ČD loni stoupl na 182 milionů, vzrostl o zhruba tři miliony

Praha České dráhy loni přepravily přes 182 milionů cestujících, což je meziroční nárůst zhruba o tři miliony. Vedle toho rostly i přepravní výkony, cestující totiž stále častěji jezdí vlaky na delší vzdálenosti. Ve čtvrtek o tom informoval státní dopravce.

Počet cestujících se zvýšil i ve vlacích RegioJetu a Leo Expressu. K nárůstu počtu pasažérů na železnici loni přispěly také státní slevy pro studenty a důchodce, za něž ČD dostaly dosud přes 3,2 miliardy korun. Cestující ovšem přibývali i před jejich zavedením.



„Čísla ukazují dva hlavní trendy. Lidé se vracejí do vlaků a cestují na větší vzdálenost. Přepravní výkon rostl o 5,6 procenta a průměrná vzdálenost, kterou zákazníci v našich vlacích ujedou, je už téměř 48 kilometrů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Podle něj k růstu přepravy hodně pomáhají například investice podniku do nových vozidel a služeb, dalším faktorem je také větší ochota lidí dojíždět za prací na větší vzdálenost než v minulosti. Další cestující také přesedají do vlaků z aut.

České dráhy se proto stále více zaměřují právě na dálkovou dopravu. Například na trase mezi Chebem a Prahou, kde společnost vidí velký potenciál dalšího růstu počtu cestujících, začnou od příštího roku nasazovat nové vagony. Těch bude celkem 50 a teď se vyrábějí. Vedle toho dráhy vypsaly zakázku na nákup dalších 180 dálkových vagonů a ještě v prvním čtvrtletí vyhlásí zakázku na desítky lokomotiv.

„Například do Prahy denně dojíždějí desítky tisíc lidí z Říčan, Kralup nad Labem, ale taky z Lysé nad Labem nebo z Milovic, které jsou 40 kilometrů daleko. Tam, kde je to možné, jezdí ve špičkách zdvojené soupravy. Zahuštění dopravy ale pomalu naráží na kapacitu infrastruktury,“ podotkl místopředseda představenstva Radek Dvořák.

Růst počtu cestujících ohlásili i konkurenční dopravci. Dálkové vlaky RegioJetu v loňském roce přepravily 6,5 milionu lidí, což je meziročně o 600.000 více. Provoz navýšil i Leo Express, jehož vlaky a autobusy loni cestovalo 2,4 milionu cestujících, meziročně jich tak bylo o třetinu více.

K růstu počtu cestujících loni přispěly i státní slevy. Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent od září 2018. Od počátku poskytování kompenzací pro dopravce za poskytnuté slevy, tedy od září 2018, do konce loňského listopadu, dokdy jsou zatím kompenzace vyčísleny, nejvíce od státu dostaly ČD, a to 3,2 miliardy Kč, následoval RegioJet s 473 miliony korun. Leo Express vyfakturoval 140,8 milionu Kč.