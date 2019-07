Praha plánuje vybudovat 5000 nabíječek pro elektromobily do 10 let, budou v pouličních lampách

Praha Hlavní město chce mít do roku 2030 síť 5000 nabíjecích stanic pro elektromobily. Většinu chce magistrát vybudovat pomocí modernizace lamp pouličního osvětlení, další plánuje stavět firma PRE. Novinářům to ve čtvrtek řekl radní Prahy pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Nyní je podle Chabra v metropoli asi 250 veřejných elektronabíječek. Pražský dopravní podnik (DPP) také plánuje vypsat tendr na nákup elektrobusů a buduje pro ně infrastrukturu.



Chabr uvedl, že podle odhadů by v roce 2030 mělo být v republice cca 500 000 až 700 000 elektromobilů a dá se předpokládat, že nejméně pětina z nich bude jezdit v Praze. Město proto podle něj musí začít s budováním dostatečné nabíjecí infrastruktury.

Většina stanic by podle plánu metropole měla vzniknout v lampách veřejného osvětlení. „Kdybychom využili potenciál veřejného osvětlení, tak bychom mohli nabídnout 4500 nabíjecích míst,“ uvedl radní. To předpokládá výměnu kabelů k lampám tak, aby mohly vést vysoké napětí.

S výměnou kabelů na vybraných místech chce město podle Chabra začít na podzim, v první fázi magistrát vytipoval lokality na Vinohradech a na Smíchově. V prvním případě by měla být modernizace hotova v prvním čtvrtletí příštího roku, ve druhém v létě. Chabr uvedl, že modernizace se bude týkat vybraných oblastí, bude postupně pokračovat až do roku 2030 a mohla by vyjít na dvě až tři miliardy korun. „Jsou to zatím hrubé odhady, na konkrétní čísla by měla být hotová analýza v průběhu srpna,“ dodal.

Nabíjení od všech provozovatelů přes Lítačku

Kromě toho bude nabíjecí stanice budovat také firma PRE, kterou město spoluvlastní. Podle Chabra momentálně vytipovává vhodná místa, kam by mohla nabíjecí stanice umístit.

Městská firma Operátor ICT pracuje také na tom, aby bylo možné k nabíjení od různých provozovatelů nabíječek využít jeden systém, například městskou kartu Lítačka. Radní také řekl, že město zvažuje také možnost umístit nabíječky na pražské náplavky, aby mohly po Vltavě jezdit lodě na elektrický pohon.

Na rozvoji elektromobility se chce podílet i dopravní podnik. Elektrifikována bude autobusová linka 207, v letech 2020 až 2021 přijde na řadu linka 140. Pro kopcovitý terén plánuje podnik využívat bateriové trolejbusy, které se mohou nabíjet za jízdy. Takový se testuje na trase mezi Palmovou a Letňany. Jan Barchánek z DPP tento týden uvedl, že podnik plánuje letos vypsat zakázku na 14 dvanáctimetrových elektrobusů a následně na 15 bateriových trolejbusů. DPP plánuje také nákup hybridních autobusů, kombinujících naftový a elektrický pohon.

Firma ČEZ minulý týden uvedla, že v Česku je zhruba 400 dobíjecích stanic od různých provozovatelů. Ministerstvo dopravy chce během příštích čtyř let podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celé ČR. Počet elektromobilů na českých silnicích se nyní blíží třítisícové hranici.