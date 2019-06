Praha vypíše tendr na projekt dopravního terminálu na Smíchově. První vyroste parkovací dům s autobusy na střeše

Praha Pražský magistrát vypíše zakázku na vypracování projektu nového dopravního terminálu u smíchovského nádraží. Projekt vyjde na maximálně 160 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Na Smíchově vznikne autobusový terminál, záchytné parkoviště P+R a také se posune současná lávka pro pěší, aby se z ní dalo scházet přímo na perón. Celkové náklady stavby jsou odhadovány na asi dvě miliardy korun.

Zakázka bude vypsána na kompletní projektovou a inženýrskou činnost. Vybraná firma městu dodá například dokumenty nutné pro rozhodnutí o umístění stavby, vydání územního rozhodnutí nebo získání stavebního povolení.



Terminál se bude stavět postupně. Nejdříve má být postaven parkovací dům P+R včetně autobusového terminálu na střeše nové budovy. Rovněž vzniknou navazující komunikace. V druhé etapě bude vybudována část nad prostorem nástupišť železniční stanice. Ta bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu a umožní sem přesunout autobusy z terminálu Na Knížecí.

Nový terminál vznikne na plochách současného nádraží a bude napojen na železniční stanici, metro i na chystanou výstavbu nové čtvrti nazývané Smíchov City. Ve své původní podobě bude také obnovena hlavní budova smíchovského nádraží.

Změny se dotknou i lokality Na Knížecí. Autobusy MHD sem budou nadále jezdit, ale nebudou tam mít konečnou a parkoviště. Počet autobusů končících Na Knížecí by se měl postupně snížit asi na polovinu. Na části současného stanoviště má vyrůst nová veřejná budova. V minulosti se mluvilo o tom, že by tu mohl mít jedno ze svých sídel magistrát. Konkrétní návrhy ale schváleny nebyly.

Projekt Smíchov City na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží by se mohl začít stavět na konci letošního roku. První fáze se týká 25 000 metrů čtverečních a zahrnuje tři samostatné domy v blízkosti autobusového nádraží Na Knížecí. Hotové mají být za dva roky. Celkem projekt zahrnuje 216.099 metrů čtverečních pozemků a dokončen by mohl být zhruba za 12 až 15 let. Bydlet v něm má až 3300 lidí.