Pražské letiště loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících, meziročně o téměř milion více

PRAHA Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o téměř milion více. Po roce tak znovu překonalo svůj provozní rekord. Růst by měl pokračovat i letos, čímž se letiště ocitne za hranou své kapacity. Nejoblíbenější destinací byl Londýn. Ve čtvrtek to oznámilo Letiště Praha. Počet cestujících se na letišti každoročně zvyšuje od roku 2013.

Letiště s meziročním růstem o šest procent překonalo i své původní očekávání, které předpokládalo zvýšení o čtyři procenta. „Za tímto opětovným růstem stojí zejména rozšiřování leteckých spojení do dálkových destinací a navyšování jejich kapacit, ale také posilování letů do nejvytíženějších evropských měst,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.



Během celého roku létalo z Prahy pravidelně 71 dopravců do 165 míst po celém světě, nově například i na dálkových trasách do kazašského Nur-Sultanu nebo na letiště Newark u New Yorku. Právě na dálkových linkách se počet cestujících zvýšil o téměř 11 procent. Růst by navíc měl pokračovat i letos, kdy do letového řádu přibudou spojení do Chicaga a Hanoje.

Nejvíce lidí loni z pražského letiště cestovalo do Velké Británie, více než 2,1 milionu. Následovaly města v Itálii, Rusku, Španělsku a Francii. Nejoblíbenější destinací byl tradičně Londýn s 1,35 milionu pasažérů. Na dalších místech byly Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Největší meziroční nárůst letiště zaznamenalo na linkách do turecké Antalye, na kterých přibylo přes 41 procent cestujících. Zájem se výrazně zvýšil také o cesty do Amsterdamu nebo katarského Dauhá.

Nejrušnější byl srpen

Mírně se naopak snížil počet odbavených leteckých pohybů, tedy vzletů a přistání. Uskutečnilo se jich 154 777, což je meziročně o půl procenta méně. K nárůstu počtu pasažérů přispěly zejména větší letadla dopravců a také jejich větší obsazenost.

Nejrušnějším měsícem loňského roku byl srpen s 1,99 milionu odbavenými cestujícími. Denně letištěm prošlo v průměru téměř 49 000 cestujících, nejvíce pak v pátek 28. června 2019, kdy bylo odbaveno 70 979 lidí.

Řehoř zároveň počítá s tím, že růst bude pokračovat i letos, čímž se letiště dostane za hranici svých provozních kapacit. Na letišti se proto během letošního roku chystá několik projektů přímo v prostorách terminálů. „To sice může pro cestující znamenat dočasné snížení komfortu, ve svém výsledku však půjde o změny vedoucí k ještě modernějšímu a pohodlnějšímu letišti,“ dodal šéf letiště. Vedle menších projektů, které by postupně měly zrychlit odbavení cestujících a letadel, letiště připravuje i velké projekty, jako je například rozšíření druhého terminálu do roku 2028 nebo výstavba paralelní dráhy se začátkem v roce 2025.

Počty cestujících rostou i na některých dalších letištích v okolních zemích. Z velikostně srovnatelných letišť ve střední Evropě ohlásila výsledky zatím Varšava, kde počet cestujících loni stoupl rovněž o šest procent na rekordních 18,8 milionu. Vídeňské letiště zatím konečná čísla za rok 2019 neoznámilo, předloni však odbavilo přes 27 milionů pasažérů.