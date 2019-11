Ryanair po pouhém roce zruší linku z Brna do Berlína. Pasažérům bude vracet peníze

Brno Letecká linka z Brna do Berlína příští jaro po roce fungování skončí. Jde o rozhodnutí na základě zkušeností z provozu a hodnocení linky, řekl mluvčí dopravce Ryanair Denis Barabas serveru Zdopravy.cz. Brnu tak i přes dlouhodobé snahy o zavedení nových linek zbývají jen dvě - do Bergama a do Londýna. Obě provozuje taktéž Ryanair.

Zcela dominantní tak v Brně zůstává sezonní charterová doprava, během zimního letového řádu je letiště v osobní dopravě prakticky bez využití.

Linka do Berlína začala létat letos v dubnu dvakrát týdně a zástupci Letiště Brno si od ní slibovali do konce roku 25 000 cestujících. Ryanair linku zrušil i přesto, že už prodával letenky na příští letní letový řád, nakonec však poletí naposledy 28. března. Cestujícím, kteří chtěli letět později, vrátí peníze. Ryanair mění své fungování. Několik dceřiných společností bude bojovat o jednotlivé linky Letos jde už o druhou linku, o kterou Brno přišlo. V únoru prakticky ze dne na den zastavil lety do Mnichova dopravce bmi regional, zkrachoval. Kraj se pokouší získat nového dopravce v soutěži, dokonce na druhý pokus byl ochoten přidat peníze z veřejných rozpočtů, protože poprvé se do soutěže nikdo nepřihlásil. Vedení Letiště Brno, které má letiště od kraje v nájmu, se snaží intenzivně vyjednávat o příchodu dopravců a zavedení nových linek, zatím však bezúspěšně. Současná situace v letecké dopravě je komplikovaná. Řada dopravců zkrachovala nebo má existenční problémy. Brno také čelí tvrdé konkurenci regionálních letišť, jako je Bratislava, ale například i polské Katovice.