Šimáně: Vstup státu do aerolinek Smartwings? Jedině přes čínský podíl

PRAHA Šéf aerolinek Smartwings, pod něž spadají i ČSA, dal v pondělí jasně najevo, že varianta státního vstupu do firmy nebyla nikdy na stole. Podle Jiřího Šimáněho by jedinou akceptovatelnou možností bylo, kdyby stát koupil podíl čínských spolumajitelů, kteří drží téměř polovinu akcií. Proti tomu se vymezil jejich zástupce Jaroslav Tvrdík.

Složitý příběh záchrany aerolinek Smartwings, tvrdě stižených dopady koronavirové epidemie, se ještě víc zamotal. O víkendu vzbudil rozruch výrok ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO), který řekl, že by stát mohl společnost, které patří i tradiční značka ČSA, plně ovládnout. Proti této záchranné misi, jež by státní kasu vyšla na několik miliard, se střelhbitě vymezili mimo jiné koaliční sociální demokraté – s tím, že nákup aerolinek je podle nich až tou poslední variantou.

Uzemněná letadla Smarwings čekají před hangárem na pravidelnou údržbu.

V pondělí svůj vzkaz vyslali i ti, kterých se nákup měl přímo týkat. „Nechceme od začátku koronakrize od státu nic jiného, než aby nám poskytl úvěr nebo garanci za úvěr u komerční banky,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf aerolinek Jiří Šimáně.



Společnost, která má v současnosti téměř všechna svá letadla přikovaná k zemi, by nyní jen těžko dostala v bance běžnou půjčku. Nadto varianty záruky či přímo úvěru v minulosti upřednostňoval také ministr Havlíček. Pro Lidovky.cz tehdy konkrétně uvedl, že by se státní úvěr mohl pohybovat ve výši 1,5 miliardy korun.

Tvrdík: máme tři varianty

Pro šéfy Smartwings existuje jediná „hratelná“ možnost, kdy by stát mohl do společnosti majetkově vstoupit. „Jediný vstup do společnosti, který si umíme představit, je přes podíl, který drží čínská strana,“ podotkl Šimáně.



„Českou“ majoritu v holdingu tvoří společnosti, za nimiž stojí majetkově zejména on a další manažeři: Jaromír Šmejkal a Roman Vik. Podíl přesahující 49 procent, tedy těsnou menšinu, drží čínský podnik CITIC ovládaný čínským státem.

Jeho postoj je nyní v celé věci nesmírně důležitý. Možnost, že by své akcie českému státu prodala jen CITIC, podle jejích zástupců nepřichází v úvahu. „Že by CITIC prodal jednostranně svůj podíl variantou není,“ sdělil pro Lidovky.cz Jaroslav Tvrdík, který společnost v Česku zastupuje.



Jednání s představiteli ministerstva průmyslu a obchodu ale potvrdil a předestřel varianty, o nichž se podle něj hovoří. „Jedná se o zastavení akcií státu (čínský i český akcionář společně) za účelem získání vládních půjček nebo záruk. Další možností je prodej akcií státu (čínský i český akcionář společně),“ popsal Tvrdík. A připojil i třetí variantu, že by se stát a český i čínský investor podíleli na financování záchrany společně.

(Ne)použitelný kurzarbeit

Proti tomu, že by stát koupil celé Smartwings, se postavil mimo jiné i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle jeho slov by měla firma primárně čerpat záchranné peníze ze standardních fondů. Jenže na úvěrové programy Covid vzhledem ke své velikosti nemá nárok. Využít neplánuje ani program Antivirus, v jehož rámci se rozdělují postiženým firmám částečné náhrady mezd.



„Program kurzarbeitu, vzhledem ke danému stropu pro výplatu podpory, pro nás není řešením mimo jiné vzhledem k výši platů u odborných profesí v naší společnosti,“ vysvětlil Jiří Šimáně.

Velké diskuse se v politice i v byznysu vedou nad tím, zda Smartwings jsou či nejsou strategickou firmou a zda by ji měl stát podporovat. Faktem je, že tvoří třetinu provozu Letiště Václava Havla, tedy i nezanedbatelnou část jeho příjmů. Jsou také důležitým partnerem cestovních kanceláří. Stroje Smartwings jsou nejčastějším dopravcem, který doprovází české turisty na dovolené.



„Není reálné, že by ho rychle nahradila jiná společnost. Zvýšila by se cena letenek a také zájezdů,“ uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria. Loni společnost přepravila 8,2 milionu cestujících.