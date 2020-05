Smartwings v červnu obnoví lety do Středomoří, ČSA vrátí linku do Londýna

Praha České aerolinky plánují obnovit během června a července další letecká spojení. Smartwings spustí lety až do 19 destinací ve Středomoří, České aerolinie (ČSA) pak vedle dalších tří obnovených linek budou nově létat do Londýna.

ČSA i Smartwings už v minulosti do Londýna létaly, na konci loňského roku však linku zrušily. Ve čtvrtek o tom ČTK informovala skupina Smartwings, do které oba dopravci patří. Další linky budou dopravci obnovovat podle situace.

Smartwings začne s obnovováním provozu 10. června, kdy začnou až třikrát týdně létat do Splitu. Od července pak dopravce plánuje obnovit lety do 12 řeckých destinací, konkrétně na ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Lefkada (Preveza), Samos, Santorini, Kefalonia, Karpathos, do Soluně a Kavaly. Ještě v červenci by pak měly být obnoveny také spoje na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr (Larnaka), Madeiru (Funchal) a do Bulharska (Burgas a Varna). Aerolinky budou do těchto destinací létat z Prahy i regionálních letišť v Česku.

ČSA plánují další vlnu spouštění přerušených linek na polovinu června. Od 15. června obnoví lety do Košic, a to třikrát týdně. O den později začnou také třikrát týdně létat do Budapešti a od 17. června dvakrát týdně i na islandské letiště Keflavík. Novinkou bude od 25. června pravidelná linka ČSA z Prahy na největší londýnské letiště Heathrow, kam bude dopravce létat denně.

ČSA i Smartwings už v minulosti do Londýna létaly, na konci loňského roku však linku zrušily. Stejně dopadly i lety do Birminghamu. Důvodem pro zrušení linek bylo především odstavení letadel Boeing 737 MAX, jejichž provoz je celosvětově zastaven kvůli dvěma nehodám už od loňského jara.

Problémy kvůli koronaviru

Skupina Smartwings nyní řeší problémy způsobené koronavirovou krizí a zastavením provozu. Zástupci vlády v minulých týdnech připustili, že by stát mohl dopravci pomoci, například formou úvěru, garance za komerční půjčku nebo i odkupem celé společnosti. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) k tomu řekl, že Smartwings jsou strategickou firmou, preferuje však řešení v rámci společnosti a případný odkup firmy je až poslední variantou.

Smartwings v minulém týdnu uvedly, že nemají zájem o majetkový vstup státu do firmy. Žádají stát o úvěr či bankovní garanci. Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že Smartwings strategickou firmou není.

Irská letecká společnost Ryanair ve středu uvedla, že by v případě krachu Smartwings mohla nahradit jejich lety z Prahy. V rozhovoru pro CNN Prima News to připustil ředitel Ryanairu Michael O’Leary. Ryanair před krizí provozoval v Česku přes tři desítky pravidelných linek a byl druhým největším dopravcem na pražském letišti.