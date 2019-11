Smráká se nad telefonováním za volantem? Britové uvažují o celkovém zákazu, Češi zatím ne

Praha Volání za jízdy je nebezpečné i s handsfree. Britové zvažují úplný zákaz, české ministerstvo dopravy zatím změnu nechystá. O necelých 1400 na 51 316 vzrostl loni na našich silnicích počet případů, ve kterých policisté řešili zakázané telefonování s přístrojem v ruce. Denně tak odhalí 141 řidičů-hříšníků bez handsfree.

Jak ale v této souvislosti upozornilo Centrum dopravního výzkumu (CDV), nebezpečné není jen volání s mobilem v ruce, ale telefonování za jízdy obecně.

Ve Spojeném království část poslanců vyzvala vládu, aby zvážila rozšíření zákazu i na veškerá handsfree zařízení. Tedy zákaz jakéhokoliv telefonování za jízdy. V Česku to odpovědné instituce nepovažují za reálné. Zatím.



„Existuje klamný dojem, že používání handsfree je bezpečné. Skutečností je, že jakékoli použití telefonu odvádí pozornost řidiče od řízení, a vláda by měla zvážit rozšíření zákazu,“ vyjádřila se v nedávné zprávě Evropské rady pro bezpečnost v dopravě členka labouristické strany a poslankyně britského poslaneckého výboru pro dopravu Lilian Greenwoodová.

Třetí nejčastější přestupek

V rámci analýzy dopravních nehod uvedlo pro české CDV 43 procent řidičů – účastníků nehod, že během řízení někdy používají mobilní telefon. Volání výhradně bez handsfree přiznalo 15 procent z nich, dalších 12 procent uvedlo oba způsoby telefonování za jízdy. „Používání mobilního telefonu během řízení prodlužuje reakční dobu řidiče, zhoršuje motorickou koordinaci, klade větší nároky na kognitivní (rozpoznávací – pozn. red.) kapacitu řidiče a jeho smyslové vnímání. Kromě toho ovlivňuje také schopnost udržení se v jízdním pruhu,“ uvádí Veronika Valentová, ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Češi a telefonování za jízdy

Telefonování za jízdy s mobilem v ruce je u nás po překročení maximální povolené rychlosti a nezapnutí pásu třetí nejčastější přestupek.

Záleží na tom, co říkáme

„Důležitější než způsob užití mobilu, ať už s handsfree, nebo bez, je obsah telefonátu. Čím komplexnější je, tím negativnější má dopad na řidičovu pozornost. Pokud má řidič emočně náročný hovor, zvyšuje se výrazně riziko, že se stane účastníkem dopravní nehody,“ přidává se vedoucí oddělení Besip při ministerstvu dopravy Tomáš Neřold.

Stát o úplném zákazu telefonování za jízdy neuvažuje, ale jak podle Neřolda, tak Valentové je třeba před rizikem telefonování i s handsfree řidiče co nejvíc varovat. „Reakční doba při vedení hovoru s použitím handsfree a mobilního hovoru bez handsfree se téměř neliší. Jediným rozdílem je motorický prvek – držení mobilního telefonu. Vedení hovorů během řízení by mělo být omezeno na minimum. Náročné a delší hovory vyžadující zvýšenou pozornost by neměly být realizovány během jízdy,“ zdůrazňuje Neřold.

Poslanci britského výboru pro dopravu argumentují ve výzvě k úplnému zákazu rostoucím počtem nehod. V roce 2017 ve Spojeném království zasáhly nehody způsobené vlivem telefonování za jízdy 773 lidí, z toho bylo 43 úmrtí a 135 vážných zranění. Počet zabitých nebo těžce zraněných osob tam od roku 2011 neustále roste.

V Česku podle Neřolda státní instituce o striktním zákazu telefonování nediskutují. Měl by zásadní nedostatek – telefonování s handsfree by policisté velmi těžko dokazovali.

A pochopení by taková zásadní změna legislativy zřejmě nenašla ani u politiků. „Je mi jasné, že jakékoliv telefonování, zvlášť v nějaké emoční situaci, je docela velké riziko. Ministerstvo dopravy ale má v tuto chvíli před sebou mnohem důležitější témata k řešení,“ opáčil poslanec a dopravní expert ČSSD Jan Birke.

Nastavování navigace je horší

Ani podle mluvčího Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igora Siroty není zákaz handsfree namístě. „Podle průzkumů, a to i z Velké Británie, je nejriskantnější operací za jízdy nastavování navigace. Řidiči to často dělají během řízení. A je to větší riziko nehody než telefonování. Nebo i než kouření, u kterého bylo spočítáno, že představuje nějakých 13 pohybů a úkonů, jež musí řidič udělat,“ vypočítává Sirota.

Nejčastější příčinou nehod je obecně nevěnování se řízení, kam však spadají i všechny výše zmíněné činnosti. Akutně je ale podle Siroty třeba přísněji řešit a trestat telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Do budoucna možná i štelování navigace nebo kouření v autě. Ale použití handsfree, jež mají moderní vozy často už zabudované z výroby, není podle mluvčího ÚAMK v Česku na pořadu dne.