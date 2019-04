Druhý den stávky pilotů se dotkne 64 000 lidí. Severská SAS zrušila 587 letů

Stockholm/Praha Další stovky letů naplánovaných na neděli ruší kvůli stávce pilotů skandinávská letecká společnost SAS. Po celé Skandinávii tak bude zrušeno 587 letů, což se dotkne zhruba 64 000 cestujících, oznámila v sobotu letecká společnost. K rušeným spojům patří i ty na trase Praha-Oslo.

Časově neohraničená stávka pilotů v sobotu vstoupila do druhého dne. Vyjednávání o výši platů a pracovní době se zaměstnavateli skončila bez úspěchu. O víkendu se tak neuskuteční kolem 70 procent letů, což zasáhne zhruba 170 000 cestujících, uvedla agentura Reuters.



Klienti SAS se o svém letu mohou informovat na internetové stránce flysas.com. Podle jejích informací by se sobotní let z Prahy do Stockholmu v 15:10 SELČ měl uskutečnit, nedělní let z Prahy do Osla ale má být zrušen. Stejně tak poletí podle plánu spoj ze Stockholmu do Prahy v sobotu ve 14:30, ovšem nedělní let z Osla do Prahy v 10:30 nikoli.