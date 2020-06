Správa železnic urychlí několik projektů. Řada staveb plánovaných na příští roky má začít již letos

Praha Stát chce urychlit investice do železniční sítě, ještě letos by proto měla začít řada staveb plánovaných na příští roky. Chce tak využít navýšeného rozpočtu na dopravní stavby. Novinářům to ve středu řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Vláda nedávno navýšila rozpočet Správy železnic na 48 miliard Kč.

Praha by mohla zdražit parkování pro návštěvníky centra, víc by měli platit i řidiči velkých vozů „Všechno, co je připraveno na investici, bychom měli začít realizovat,“ uvedl Babiš. Podle Havlíčka má stát na urychlení investic až extrémní množství zdrojů, které chce okamžitě využít. Železnice jsou podle ministra první na řadě, protože je u nich jednodušší situace než u dálničních staveb. Investice by se měly zaměřit nejen na rekonstrukce a stavby tratí a výpravních budov, ale také na zvýšení bezpečnosti. Zvláštní pozornost by měla být věnována například modernizací železničních přejezdů. Správa železnic proto upraví současný plán modernizací, o jeho aktualizaci by měl generální ředitel organizace Jiří Svoboda jednat s ministrem ve čtvrtek.

Vláda na jaře rozhodla o navýšení rozpočtu Správy železnic o zhruba čtyři miliardy na 48 miliard korun. Právě dopravní stavby by podle ní měly být tahounem ekonomiky po koronavirové krizi. Vedle Správy železnic dostalo o tři miliardy více i Ředitelství silnic a dálnic, jehož rozpočet nyní činí 55 miliard korun.