Tisíce letáků, ve dne i v noci. Taxikáři se chystají na další protest, tentokrát půjdou po svých

PRAHA Čtyři tisíce informativních letáků, šířených dobrovolníky po celé republice ve dne i v noci. Takto v posledních týdnech mobilizuje síly část tuzemských taxikářů. Na 8. dubna naplánovali v Praze další protest. Tentokrát proti – dle jejich mínění „vlastizrádné“ - novele zákona o taxislužbě.

Změna, kterou v únoru schválila vláda, by měla srovnat podmínky pro provozovatele klasické taxislužby a alternativních společností. Řidiči by nově mohli používat pouze mobilní aplikace namísto taxametru a obešli by se i bez zkoušek z místopisu. Auta by zároveň nemusela mít střešní svítilnu, postačilo by označení nálepkou. S tím vším ale někteří čeští taxikáři důrazně nesouhlasí.



„Požadujeme po vládě, aby tuto ostudnou novelu stáhla. Požadujeme, aby vláda jednala v zájmu lidu této země, aby nepodléhala tlakům nadnárodních korporací s vysokým diplomatickým krytím,“ píše v prohlášení Sdružení českých taxikářů, které akci organizuje.

Podle slov jejího předsedy Petra Polišenského je návrh zákona namířený proti klasické taxislužbě a „šitý na míru“ alternativním provozovatelům, mezi něž se řadí například americký Uber či estonský Bolt (dříve Taxify).

„I taxametr nebo označení vozidla je ochrana pro zákazníky. Pokud bude mít registrované auto aplikaci a pouze nálepku, při případné kontrole může řidič aplikaci vypnout a říct, že veze známého. Ostatně to se již dnes běžně děje,“ odůvodnil Polišenský demonstraci serveru Lidovky.cz.

Protestu by se podle něj mohly zúčastnit stovky profesionálních řidičů, přesnější číslo lze však těžko odhadovat. Přijet do metropole by měli taxikáři například z Brna, Ostravy, Hradce Králové, Českých Budějovic, Plzně či Opravy. „Tam sice nelegální řidiči z důvodu předběžných opatření nejezdí. V případě schválení tohoto paskvilu by je ale měli všechny nazpátek, navíc legálně, takže celá republika má jasno,“ uvedl Polišenský.



Pakliže by novelu schválil také Parlament a vešla by v účinnost, znamenalo by to podle něj mimo jiné zánik 50 tisíc pracovních míst Česku, neboť místní šoféry by prý nahradila levná pracovní síla z východu.

„Neprotestujeme proti občanům“

Taxikáři se plánují sejít v devět hodin ráno na Strahově. Odtud chtějí vyrazit přes Pražský hrad na Malostranské náměstí a později odpoledne i k budově americké ambasády. Oproti předchozím protestním akcím v uplynulých letech, kdy svými auty úmyslně blokovali ulice hlavního města, však preferují přesun pěšky. „Není to protest proti občanům Prahy. Myslíme si tak, že by to Pražané asi opravdu neměli odnášet,“ vysvětlil předseda spolku.



Nicméně magistrát hlavního města a policie se již na akci připravují a chystají patřičná bezpečnostní opatření. „Budeme s policií v kontaktu a situaci budeme sledovat. Společným cílem bude samozřejmě to, aby stávka omezila co nejméně dopravu,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí úřadu Vít Hofman.

Protest řidičů taxi proti službám Uber a Bolt (dříve Taxify), únor 2018.

S pořádáním události Sdružení českých taxikářů mimo jiné pomáhá i zřízený transparentní účet, na němž se od počátku března sešlo více než 26 tisíc korun. Přispěli třeba lidé z Brna, Ostravy či Plzně.



Stovky taxikářů se na pražském Strahově sešly ze stejného důvodu opakovaně již loni v únoru. Vždy se nakonec rozjely do ulic metropole a pomalou jízdou blokovaly dopravu. Šlo o protestní akce, které navazovaly na sérii demonstrací proti alternativním provozovatelům taxi z roku 2017 a 2016.