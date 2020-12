PRAHA Rok 2020 byl kvůli koronaviru náročný v mnoha ohledech. Přímo tragicky se ale podepsal na letecké dopravě, která s jeho koncem sleduje první nevratné důsledky světové pandemie. Celoroční peripetie vedly k drastickému propadu hodnoty letadel i hromadné konverzi strojů.

Covid zamával s trhem práce, v některých odvětvích chybí tisíce zaměstnanců. Posily shání IT, farmacie i e-shopy

Koronavirová opatření, která na jaře začala sužovat Evropu, usadila stovky letadel na zem. Už tehdy se nabízela otázka, kdy a jestli vůbec se nevyužité stroje vrátí do vzduchu. Odhady expertů se totiž nemýlily, když už na počátku krize tvrdily, že to bude trvat několik let. Teď už je však zřejmé, co s přebytkem stárnoucích strojů bude.