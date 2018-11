V Praze bude jezdit vyhlídková tramvaj T3 Coupé. Cestující v ní najdou pípu a designový interiér

PRAHA Netrpělivě čekáme na modrou tramvaj, která pomalu přijíždí na zastávku Depo Hostivař. Kolemjdoucí si ji zvídavě prohlíží a zkoumají, kam naleštěný vůz míří. Místo čísla a konečné stanice ale na tramvaji svítí nápis T3 Coupé – tak se jmenuje vyhlídková tramvaj, která začne od 19. listopadu brázdit pražské ulice. Při nástupu nás vítá designérka tramvaje Anna Marešová, která společně s řidičem vyrazila z opravny tramvají v Hostivaři, zde T3 Coupé více než rok vznikala.

„Téměř celý rok jsem strávila v dílnách dopravního podniku. Mám pocit, že znám každý šroubek v tramvaji,“ říká usměvavá blondýnka Anna Marešová. Od doby, kdy Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) oslovil Marešovou, uběhly už dva roky. Samotný design a výroba trvala něco přes rok. Designérka, která již během svoji bakalářské práce navrhla moderní tramvaj pro Prahu, do opravny docházela téměř každý týden a společně s montéry konzultovala jednotlivé části vozu. Nyní už jede dokončenou tramvají zhruba po dvacáté. „Zatím jsem ji ale neřídila,“ dodává Marešová.

Celý projekt včetně návrhu až po kompletní výrobu vozu trval dva roky. Na podobě tramvaje spolupracoval DPP se studiem Anna Marešová designers.

Výletní speciál složený ze dvou tramvají a autobusu

S vyhlídkovou tramvají projíždíme přes Strašnice a Floru, tam odbočujeme směrem na Žižkov. Celou cestu nás doprovází pohledy lidí, kteří stojí na zastávce a nejsou si jistí, zda pro ně nepřijela jejich tramvaj, akorát v modré úpravě. Při pozornějším prozkoumání si ale mohou všimnout několika odlišností od běžného dopravního prostředku. Zadní část tramvaje nemá okna, místo toho je zde otevřený prostor, skrz který mohou cestující pozorovat krásy Prahy. Pasažéři v zadní části nenajdou klasické sedačky, ale speciální sklápěcí variantu, kdy je posed uzpůsoben tak, že sedí zády k oknu. V obloucích mezi stěnami a střechou jsou okna připomínající ta u autobusů Škoda 706 RTO, díky nim je tramvaj více prosvětlená.



Modrá T3 Coupé je sestrojena ze tří dopravních prostředků. Základ tvoří nabouraná tramvaj Tatra T3, doplňující části jsou ze staršího modelu T1 a právě z již zmiňovaného autobusu RTO. „Nemá to být retro tramvaj, ale spíš stará tramvaj spojená s novými technologiemi. Chtěla jsem u ní zachovat poetiku šedesátých let,“ říká Marešová během toho, co mě seznamuje s interiérem vozu. Některé součásti se museli vyrobit na zakázku, jiné hledala Marešová společně s montéry ve skladech dopravního podniku. Celkem výletní tramvaj vyšla DPP podle designérky zhruba na 9 milionů korun.



Za návrhem T3 Coupé stojí designérka Anna Marešová.

Reálná podoba vozu se podle Anny Marešové příliš neliší od prvotního návrhu. Jedinou větší změnou je podle designérky umístění baru, který tvarem připomíná pult, za kterým v tramvaji T1 kdysi průvodčí prodával jízdenky. „Bar měl být původně vepředu. Tím, že tam není příliš místa a prostor u dveří by byl ztísněný, tak jsme ho přesunuli na střed,“ popisuje. Bar bude sloužit k osvěžení cestujícíh, kteří si „párty“ tramvaj pronajmou. Ti si mohou vybrat, zda si dají pivo nebo nealko. Jedna hodina pronájmu bude stát 7700 korun za hodinu, celkem se do tramvaje vleze 31 lidí. „Aktuálně máme do konce roku potvrzeno již několik desítek jízd,“ sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.



Na řadě je ještě zazimování

Tramvaj je konstruovaná primárně na léto, momentálně je totiž spíše „polokabriolet“, který má sloužit hlavně během letní sezony. V zimních měsících se zádní otevřená část vozu zasklí, v létě se sklo znovu odstraní. I přes polootevřenou úpravu je v přední polovině T3 Coupé díky topení teplo. Designérka Anna Marešová během naši jízdy neskrývá nadšení z toho, že se ji podařilo dotáhnout do konce retro speciál, který bude vozit tuzemské i zahraniční cestující po Praze. „Je to úplně něco jiného, když řešíte návrh doma u stolu nebo přímo v dílně. Při první jízdě jsem byla nervózní a čekala, zda bude všechno v pořádku. Bála jsem se toho, jak na tramvaj budou reagovat samotní cestující,“ říká s pokorou Marešová a dodává, že to pro ní byla velká výzva.



Lákadlem pro turisty je pípa, kterou bude obsluhovat průvodčí ve stylovém oblečení. Cestující si mohou vybrat mezi pivem a nealkoholickým nápojem.

Mezitím, co si prohlížím detaily tramvaje a poslouchám postup, jak výletní vůz vznikal, se naše cesta blíží ke konci. Přejíždíme přes Malou Stranu až na naši konečnou stanici Špejchar. Energická blondýnka, která se proslavila zejména díky designu erotických pomůcek Whoop.de.doo a nyní stojí za podobou výletní tramvaje T3 Coupé, spěchá na další schůzku. Na poslední otázku, zda by podobnou nabídku na návrh dopravního prostředku vzala znovu, Marešová odpovídá: „Je to dost možné. Vždy se snažím vybírat si zakázky, které mají nějaký smysl. Teď si ale musím na chvíli odpočinout.“ Ve svém díle se chce designérka projet ještě v létě, je tak dost možné, že ji v Praze zahlédnete v modrém retro speciálu.