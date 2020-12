Vedení Prahy zatím nebude zvyšovat jízdné ve veřejné dopravě. Město se tomu ale nevyhne

PRAHA Vedení Prahy zatím nebude zvyšovat jízdné ve veřejné dopravě. V budoucnu se tomu ale město nevyhne. Kdy se tak stane, zatím není jasné, řekl na dnešním jednání zastupitelstva náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Vedení města v létě uvedlo, že zamýšlí zdražit jednotlivé jízdné o osm korun a roční kupon o 365 korun. Zdražení Praha odůvodňovala poklesem podílu tržeb z jízdného na nákladech na provoz pražské MHD.

Pražskou integrovanou dopravu (PID) město ročně dotuje více než 15 miliardami. Proti zdražení vznikla petice, kterou dnes projednali pražští zastupitelé.

Scheinherr na dnešním jednání řekl, že město každou jízdenku dotuje až z 80 procent její ceny. Rovněž uvedl, že by pokládal v současné době pandemie nemoci covid-19 zdražení za nemorální. „Řada lidí přišla o práci a má existenční problémy,“ řekl.

V budoucnu se podle něho město zdražení nevyhne. „Já nyní nedokážu odpovědět na otázku, kdy, jak a zda budeme zdražovat. Ale někdy k tomu bude muset dojít,“ řekl Scheinherr. „Máme levnější jízdné než Plzeň, Liberec nebo Brno. Tato města nemají metro, což je nejnákladnější část, přesto mají dražší jízdné,“ dodal.

Kromě nízkého podílu jízdného bude muset podle náměstka město reagovat také na vládní daňový balíček, který nyní projednává Sněmovna. Pokud bude schválen, poklesnou Praze daňové příjmy v příštím roce o 2,1 miliardy. „Budeme na něj muset reagovat. Nevíme ale, co bude schváleno, mění se to z týdne na týden,“ řekl Scheinherr.

Zvyšování cen kritizoval opoziční zastupitel Jakub Stárek (ODS). Podle něho je třeba nejdříve hledat úspory v dopravním podniku i celkovém fungování MHD. „V první řadě je třeba snižovat náklady tam, kde nevzniká žádné omezení dopravy. A pokud to stále nevychází, pak je třeba hledat cestu, jak MHD dofinancovat a třeba i zdražovat,“ řekl Stárek.

Hlavní město letos ušetří na provozu PID asi půl miliardy korun. Důvodem je omezení MHD kvůli pandemii koronaviru, kdy nejezdí tolik vozů jako obvykle. Od letošního jara provedlo město 15 000 změn jízdních řádů. Dalších 500 milionů korun město podle náměstka ušetří tím, že znovu soutěžilo smlouvy se soukromými dopravci.

Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 korun na nynějších 3650. Před časem se objevila informace, že současné vedení města chce kupon znovu zdražit, a to skokově na 5500 korun. Scheinherr to následně popřel a uvedl, že navrhne zdražovat kupon postupně o 365 korun ročně. U jednotlivých jízdenek řekl, že město uvažuje, že třicetiminutová jízdenka by měla stát místo 24 korun 32 a devadesátiminutová by zdražila z 32 na 40 korun.