Vlakem z Prahy přímo až do Chorvatska. RegioJet chystá nový dálkový spoj, pojede nejméně třikrát týdně

Brno Soukromý dopravce RegioJet chystá od 30. června nejméně třikrát týdně přímý vlak z Prahy přes Brno do chorvatské Rijeky. V provozu má být do poloviny září a z Rijeky by navazovaly na příjezd vlaku autobusy, které by české turisty rozvážely do jednotlivých letovisek na pobřeží Jadranu, uvedl v pondělí v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj.

Češi mohou odjet na dovolenou do Chorvatska. Nově stačí vyplnit formulář Vlak má do Rijeky přijet v pondělí, ve středu a v sobotu. „Veškeré detaily plánujeme upřesnit v následujících dnech, kdy také zahájíme prodej jízdenek. Oslovíme i cestovní kanceláře a agentury, abychom přepravili do Chorvatska jejich klienty,“ uvedl Ondrůj.

V dřívějších letech jezdily do Chorvatska také České dráhy, které zajišťovaly přímý lehátkový vůz do Splitu. V posledních letech už však nejezdil, protože se jako komerční spoj nevyplácel. RegioJet také spustil prodej jízdenek na letní sezonu do všech vlaků a autobusů, k mání jsou spoje do 5. září. Podle Ondrůje je zájem o rezervace na letošní léto velký a lidé si kupují jízdenku v předstihu v očekávání velké poptávky po turistice v Česku.