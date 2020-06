Známe plán záchrany aerolinek Smartwings: stát pomůže 900 miliony, zbytek doplatí majitelé

PRAHA Aerolinky Smartwings sice podnikají první lety, ale bez pomoci zvenčí by nepřežily. Čtvrteční setkání akcionářů – českých a čínských - bylo klíčové: dohodli se na tom, že společně vloží do firmy zhruba miliardu korun. Stát požádají o půjčku ve výši 900 milionů korun.

Firma zaměstnávající 2500 lidí ve čtvrtek získala naději, že přežije svou dosud nejtěžší krizi. Akcionáři Smartwings, pod něž patří také dříve státní společnost ČSA, schválili finanční model, který by měl leteckou skupinu dovést k záchraně. A pomoc státu v podobě půjčky či garance za úvěr nebude muset být tak vysoká, jak se původně předpokládalo.

Firma se bude podle informací serveru Lidovky.cz ucházet o přibližně 900 milionů, s jejichž získáním jim má pomoci právě stát. Formou úvěru nebo zárukou za něj. Zástupci vlády by za to mohli mimo jiné získat místo v dozorčí radě, případně možnost do budoucna ovlivňovat strategii Smartwings.

Podle informací serveru Lidovky.cz se akcionáři dohodli, že potřebují z vnějších zdrojů získat 1,8 miliardy. K tomu půlmiliardový „polštář“ pro případ, že by například došlo k druhé vlně šíření koronaviru a letadla by opět musela zůstat na zemi.



Smartwings jsou důležitým dopravcem pro české cestovní kanceláře, provozují i pravidelné linky. Jejich podíl na provozu ruzyňského letiště je zhruba třetinový. Za služby a poplatky tam firma loni zaplatila zhruba 2 miliardy korun.

Tvrdík: Chceme pomoct vládě

Do Smartwings mají jejich čeští i čínští akcionáři vložit přibližně miliardu. Těsnou většinu akcií drží v holdingu firmy, za nimiž stojí zejména manažeři Jiří Šimáně, Jaromír Šmejkal nebo Roman Vik. Necelých 50 procent má čínská státní společnost CITIC.

„Jestliže bude CITIC investovat, tak primárně proto, aby pomohl vládě, která Smartwings označila za strategicky důležitou společnost pro Českou republiku,“ řekl pro Lidovky.cz Jaroslav Tvrdík, který čínskou společnost v Česku zastupuje. Podle něj je jasné, že v současné době rozhodně nepůjde o výhodnou investici.

„Nový návrh akcionářů ve světle probíhající záchrany leteckých dopravců je ojedinělý a vstřícný. Je nyní na vládě, zda a jak záchranu leteckého přepravce podpoří. Bez její pomoci není dokončení komplexního plánu záchrany možné,“ uvedl Tvrdík.



On ani čeští spolumajitelé nechtěli být ohledně záchranného plánu příliš konkrétní. „Všichni akcionáři společnosti jsou připraveni, za předpokladu dosažení komplexní dohody všech tří stran, včetně státu, se finančně podílet na záchraně společnosti,“ řekla ve čtvrtek po valné hromadě mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na zmíněném setkání majitelé také schválili finanční model letecké skupiny pro letošní a příští rok.

Nyní bude pomoc soukromé firmě posuzovat česká vláda. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) dlouhodobě říká, že pokud by měl stát Smartwings podpořit, stane se tak nejlépe půjčkou či bankovní zárukou, kapitálový vstup je až poslední možností.

„Primárně musí situaci řešit majitelé, kteří se musí shodnout na vlastnické strategii a na tom, jak sami posílí firmu. Stát má pouze omezené možnosti, jak jí pomoci,“ řekl před valnou hromadou ministr.

Podle informací serveru Lidovky.cz aerolinky požádají o pomoc ve výši zhruba 900 milionů korun. Původně se mluvilo minimálně o úvěru 1,5 miliardy, nicméně to po čtvrtečním příslibu investic ze strany majitelů nebude nutné. Akcionáři dodají miliardu ze svých zdrojů a dalších 400 milionů chtějí získat prostřednictvím odložení splatnosti úvěrů, které mají u komerčních bank.

Společnost CITIC Group také poslala vládě oficiální dopisy, kterými ji ubezpečuje o transparentnosti své vlastnické struktury. Píše v nich, že CITIC je jediným akcionářem společnosti Rainbow Wisdom Investment Limited, což je firma, která drží více než 49 procent ve Smartwings.