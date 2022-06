Zdraží se tam, kde pro to bude důvod, říká šéf chorvatského turismu

„V tuto chvíli je aktuálně v Chorvatsku okolo půl milionu hostů (stav k 20. 06. 2022, pozn. red.), od začátku roku v naší zemi turisté uskutečnili okolo 17 až 18 milionů přenocování. Chuť cestovat je tak vysoká, že by se případné zvyšování cen nemělo ve výdajích hostů nijak zásadně projevit,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Veljko Ostojić, šéf asociace Hrvatska udruga turisma, která zastřešuje největší turistické firmy a nejdůležitější profesní turistická sdružení v zemi.

Zaplatí turisté za dovolenou v Chorvatsku letos více?

Bohužel, ani nám se nevyhnulo zdražování. Existují ale dva základní faktory, které aktuálně ovlivňují ceny ubytovacích kapacit. Na jedné straně jsou fixní ceny. Určitá část kapacit se totiž prodává prostřednictvím cestovních kanceláří, tam byly ceny definovány už v minulém roce. To znamená, že není možné, aby se v tuto chvíli zvedaly. Na druhou stranu máme ale kapacity, ať už hotely, kempy nebo apartmány, které se prodávaly v průběhu jara, nebo se prodávají dokonce až teď v letní sezoně, což znamená, že tady určitá cenová dorovnání směrem nahoru probíhají. Ale není to nic mimořádného, Chorvatsko jen kopíruje trend celkového zdražování, který je v celé Evropě.

O kolik se budou ceny zvedat?

To je velmi těžké říci, zda v řádu deseti, dvaceti nebo více procent. Ale všem, kteří pracují v turistickém byznysu, je jasné, že pokud zvýší ceny neúměrně, budou muset počítat s nižším obratem.

Pokud se ceny zvednou nebo už se zvedly, zůstanou tak celou sezonu?

To tak nemusí být. Velké hotelové řetězce používají software, který podle konkrétní poptávky ze strany hostů v daném čase neustále koriguje výši cen. Pokud hoteliér vidí, že je poptávka v danou chvíli slabá, zmrazí ceny nebo je dokonce i sníží. Pokud poptávka roste, roste i aktuální cena. Takže lze zakoupit pobyt v různém čase za různé ceny.

A co restaurace?

Zmrazení cen na loňské úrovni bude skutečně výjimkou. Všichni to vidíme, jak dramaticky dochází ke zdražování vstupů, a to se bude letos promítat i do cen v chorvatských restauracích.

Možná, že začnou turisté šetřit. Nebo nedorazí vůbec.

Toho bych se nebál, podle dosavadního průběhu a počtu uskutečněných nocí v Chorvatsku na to nic neukazuje. Možná zůstanou hosté o jeden den kratší dobu, nebo si dají o jednu zmrzlinu méně, ale podle posledních průzkumů je chuť cestovat tak vysoká, že by se to nemělo ve výdajích hostů nijak zásadně projevit. Lidé chtějí svoji hlavní letní dovolenou využít. Odhaduji, že příjmy na straně chorvatského turismu vzhledem k tomu, co se děje v posledních měsících, respektive v posledních dvou letech, budou nominálně vyšší než v roce 2019.

Možnost nějakých slev je tedy letos vyloučena.

Samozřejmě že slevy jsou stále ve hře a je možné, že se v průběhu sezony objeví. Ale půjde o individuální rozhodnutí konkrétních společností v daný okamžik. Na druhou stranu je potřeba říci, že se nezdražovalo plošně úplně všechno. Řada ubytovacích kapacit přes vyšší náklady zůstává na loňských cenách, pobytová taxa v celém Chorvatsku je stejná jako loni a existují firmy z turistického sektoru, které rovněž nezvedly ceny a zachovaly například vstupné jako loni. Ceny se jednoduše budou zvyšovat tam, kde k tomu bude důvod. Kde důvod mít nebudeme, proč bychom je zvedali.