Covid už cesty do zahraničí nekazí, ale vyplatí se neotálet. Kam se lety prodraží?

„Jde o letenky, které jsou zpravidla vůbec nejlevnější, protože jde mnohdy o krátké vzdálenosti. Navíc jsou místa obsluhována hned několika leteckými společnostmi,“ popisuje Josef Trejbal, šéf letenkového portálu Letuška.cz.

Třeba do Říma, Benátek, Milána či Neapole se dá zpáteční letenka sehnat již zhruba od 1200 korun. Pod hranicí 2000 korun začínají ceny letenek do Barcelony či Paříže, kolem 3000 do Madridu, Athén či Stockholmu. Za tisícovku se podíváte do Londýna.