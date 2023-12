Skákavé ceny letenek. Dovolená na vlastní pěst je hit, s jak velkým předstihem se vyplatí nakupovat?

Na pražské Ruzyni je možné vybírat ze 111 přímých leteckých spojení, jež zajišťuje 46 leteckých společností. Nově je v průběhu zimy možné letět například do španělské Sevilly a Valencie, kde i nyní panují teploty kolem 20 stupňů, nebo do egyptské Káhiry či marockého Agadiru. I tam to bude spíše na turistiku než na koupání.

Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kdo by chtěli vyrazit do některé ze vzdálenějších exotických destinací. V nabídce zůstávají přímé dálkové spoje do Soulu s Korean Air třikrát týdně a také do Tchaj-peje s China Airlines dvakrát za týden.