Drahé energie jsou ‚superzmetek‘ politiků. V Evropě kvůli nim bude zle, říká miliardář Světlík

Lidovky.cz: Vláda od poloviny ledna zavedla plošné testování ve firmách dvakrát týdně. Váš Cylinders Holding zaměstnává přes tisíc lidí. Souhlasíte s tím?

Tentokrát testování není dobrý krok. Testovat se dvakrát týdně si můžete dovolit, když úředník sedí od pondělí do pátku v kanceláři. Když máte čtyřsměnný provoz, tak je to těžké, protože pracovníci tady čtyři dny jsou a čtyři nejsou. Trefit se nějak do těch cyklů je vcelku obtížné.