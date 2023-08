Nastává změna v systému i ve výši výplaty státního příspěvku. Jak se připravit na staří?

Klidné stáří.Způsobů, jak se zajistit na důchod, je víc. Dosud stát podporoval pouze penzijní spoření, to se teď ale mění. Změna by měla vejít v platnost v půli příštího roku. | foto: Shutterstock

Doporučujeme

Způsobů, jak se zajistit na stáří, je řada. Někdo investuje do podílových fondů, jiný využívá doplňkového penzijního spoření či počítá s prodejem nemovitosti. Dosud stát podporoval pouze penzijní spoření, to se teď ale mění. Tato zásadní změna by měla vejít v platnost v polovině roku 2024.