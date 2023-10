Všichni tři uchazeči o Dukovany doručili do sídla ČEZ své nabídky

Ještě před devátou ranní se v pražské Duhové ulici, kde ČEZ sídlí, objevila korejská delegace. „Jsme tady, abychom podali naši nabídku podle požadavku vlastníka elektrárny. Korejci jsou přesní a záleží jim na tom, aby byli všude všude včas, Věříme, že vyhraje ten nejlepší,“ uvedl v lobby společnosti ČEZ zástupce korejské KHNP Minhwan Chang.

Jak dodal, korejská firma dlouho pracuje na tom, aby vstoupila také na evropský trh. Jako referenční projekt nabízí výstavbu čtyř reaktorů v elektrárně Baráka nacházející se ve Spojených arabských emirátech. „Stavíme na čas a domníváme se, že tento faktor je také důležitý i pro Českou republiku. Nabízíme úspěšný projekt,“ doplnil.

Na devátou hodinu pak byli objednaní zástupci EDF: Sarah Illouz, ředitelka zodpovědná za nabídku, šéf české pobočky Roman Zdebor a také velvyslanec Francie v Česku Alexis Dutertre. Krabice s nabídkou Francouzů byla o poznání menší, než ta korejská. Uvnitř bylo devět cédéček a jak potvrdil Zdebor, šlo spíše o samotný akt předání návrhu EDF v ústředí ČEZu. Samotný návrh odeslala firma již po půlnoci elektronicky.

Obsahoval aktualizovanou nabídku na pátý dukovanský blok a dva aktualizované indikativní návrhy zaměřené případný šestý dukovanský jaderný blok a dva další bloky v lokalitě Temelín.

Zástupci EDF před centrálou ČEZ zdůraznili, že firma je nejlepším kandidátem pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech. Kromě aktuálního tendru EDF vypracovala i podrobný plán výstavby čtyř bloků EPR1200 v České republice. Podle EDF to „přinese benefity založené na postupné optimalizaci a také se zvýší přidaná hodnota pro českou ekonomiku“.

„Věříme si, že vyhrajeme, pracovali jsme na tom tvrdě, pracovalo na tom dvě stě špičkových odborníků tři roky, kteří připravovali technickou i komerční část. Myslíme si, že dodáváme nejlepší nabídku, která na trhu momentálně je. Stoprocentně také počítáme se zapojením českých firem do projektu,“ říká Roman Zdebor. Zapojení tuzemských firem do dodávek ale slibují všichni tři uchazeči.

Jako poslední se deset minut před půl jedenáctou dostavili do centrály ČEZ zástupci společnosti Westinghouse. Obyčejná, byť objemnější bílá obálka, kterou v podpaží přinesl generální ředitel Westinghouse ČR Petr Brzezina dokazovala, že severoamerickému uchazeči nešlo při podávání finálního návrhu vůbec o formu. „Přinášíme řešení, které už funguje a je ověřené,“ řekl Brzezina před třemi týdny. V úterý podání nijak blíže nekomentoval.

Dostavba jaderných zdrojů představuje největší a nejdražší energetický projekt v historii Česka. Podle odhadů by výstavba jednoho bloku měla přijít minimálně na 250 miliard korun. Odborníci se domnívají, že finální cena bude ještě vyšší. Aktuálně se poptává pouze jeden jaderný blok, stavět by se však mělo dál. ČEZ loni spolu s nabídkami na dukovanský reaktor dostal nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech plus třetí a čtvrtý blok v Temelíně.

V nejbližších týdnech bude ČEZ finální nabídky tří uchazečů vyhodnocovat. Do konce roku by měl oznámit pořadí na stupni vítězů. Vláda bude mít následně tři měsíce na to, aby posoudila a hlavně schválila výsledky dukovanského tendru. Od dubna až do října příštího roku se má jednat o podmínkách smlouvy a v prosinci by mělo dojít k jejímu podpisu. Dvouletý zkušební provoz nového bloku by měl být odstartován v roce 2036.

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.