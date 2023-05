Durex startuje online fitting prezervativů. Pomáhá mužům, kteří se stydí

Společnost Durex spustila ve Velké Británii online službu, která by měla vést k nákupu správné velikosti prezervativů. Stalo se tak poté, co průzkum firmy zjistil, že naprostá většina mužů se stydí kupovat správnou, často menší velikosti kondomu. Fitting Durexu má nyní muže povzbudit, aby si kupovali takovou velikost, která jim padne a hlavně aby se za to nestyděli.