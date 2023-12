Souboj o e-Turistu. Dle provozovatelů neústavní. Zlevní a pomůže klasickému bydlení, kontruje zástupce měst a obcí

„EET“ pro hoteliéry a poskytovatele krátkodobého ubytování Pozměňovací návrh ministerstva pro místní rozvoj by měl všechny poskytovatele krátkodobého ubytování sjednotit do systému e-Turista , jenž je obdobou elektronické evidence tržeb (EET). Program by měl zamezit šedé ekonomice a stát bude mít přesnější data z turismu.

Systém e-Turista by se měl spustit ve zkušebním provozu začátkem roku 2025 a od července stejného roku by měl pak začít fungovat naostro.

Místní poplatky z ubytování budou muset odvádět i provozovatelé Airbnb a také se budou odvádět ze soukromého krátkodobého ubytování.

Obce a města by mohly přikazovat lidem, kteří nabízejí soukromý krátkodobý pobyt na své chatě či v bytě, kdy a kolik lidí mohou ubytovat. Regulaci by musely obce a města hlásit a odůvodnit dopředu.

Systém nahradí knihu hostů. Provozovatelé tak budou muset jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, státní občanství i číslo a druh osobního dokladu svého hosta zanést do elektronické evidence. A to do 24 hodin od ubytování.

Plnou informaci o ubytovaných osobách bude mít pouze správce daně a Finanční analytický úřad. U cizinců bude mít přístup k údajům cizinecká policie. Část údajů uvidí i orgány státní správy a samosprávy pouze v tom rozsahu, v jakém jej potřebují pro výkon své činnosti.