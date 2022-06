Firmy propadly zdražovací mánii, tvrdí ekonom Holub. Cenovou roznětku zažehla česká mentalita, hrozí zlý jev

„Firmy doposud viděly, že jim zákazníci neubývají, ani když zvýší svoje ceny o patnáct dvacet procent. A dokud neuvidí určitý pokles poptávky, mohli by mít jejich majitelé tendenci si skokové zdražení zopakovat,“ varuje Holub.

Lidovky.cz: Lidé říkají, že zvyšování sazeb ČNB se projevuje ihned. Zdražují nám hypotéky. Ale nevidí, že by sazby působily na ceny zboží a služeb. Ty neklesají. Proč?

Mezi změnami úrokových sazeb a dopadem na ceny, a tedy na inflaci, je zpoždění zhruba rok až rok a půl. My jsme začali zvyšovat sazby loni v červnu, takže to ještě není ani rok od prvního zvýšení. A ta první zvýšení byla drobná, o čtvrt procentního bodu. Bylo to vlastně jen sundávání nohy z plynu. Takže o nějakém zpřísňování naší politiky je možné mluvit až od loňského podzimu. A proto většina dopadů do cenového vývoje bude vidět až někdy koncem letošního a hlavně v první polovině příštího roku. Ale účinek toho, co proti inflaci děláme, už vidět je.

Lidovky.cz: Kde konkrétně?

Zvýšené sazby nepochybně pomohly koruně. Zatímco jiné měny v regionu za poslední rok až rok a půl vůči euru zhruba o pět procent oslabily, koruna o pět procent posílila. Takže rozdíl oproti měnám, s nimiž se běžně srovnáváme, je deset procentních bodů. Silnější koruna zlevňuje některé dovážené věci a tím mírní dovážené inflační tlaky. A lidé mohou silnou korunu pozitivně pocítit na své dovolené.

Lidé už také začali vnímat růst úrokových sazeb u vkladů. Na datech vidíme, jak z běžných účtů přesouvají peníze na spořicí a termínované vklady, kde už dnes banky dávají kolem čtyř procent. To je pozitivní z více důvodů. Lidí, kteří si letos budou refixovat hypotéku a na které bude zvýšení sazeb dopadat negativně, je 30 až 50 tisíc. Zatímco lidí, kteří mají úspory v bankách, jsou miliony. Tyhle argumenty a proporce mi ve veřejné debatě trochu chybí. Vždy se vezme negativní dopad, jenž se týká úzké skupiny lidí, a zapomíná se, že na poměrně širokou skupinu je dopad naopak pozitivní.