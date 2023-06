Doporučujeme

Rozdíly mezí tím, co lidé aktuálně za energie platí, a tím, co by mohli, se zvětšují. Na trhu se objevují nové ceníky, které naznačují další pokles cen. Což už oslovuje i ty, kteří se na více let uvázali dodavatelům k vysokým cenám. Odchodem mohou ušetřit tolik, že se jim dokonce vyplatí uhradit pokutu.