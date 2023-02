Loni přibyly další stovky nabíječek, do konce dekády jich mají podle prognóz přibýt desítky tisíc. Jen v ulicích Prahy pak tisíce. Už dnes vznikají problémy. Řada z nich nemá vyhrazené místo a může u nich stát kdokoliv. Radnice se často zdráhají vyhrazení povolit, znamenalo by to, že ztíží parkování svým občanům. Počítají ale s tím, že budou postupně ustupovat.