Zájem o elektromobily v Česku roste, ale... Podnikatelé upozorňují na problémy, které brzdí jejich další rozšíření

Prodej elektromobilů bude v následujících letech pro automobilky pravděpodobně stěžejní, protože zájem o ně je výrazný. Poptávku potvrzuje i průzkum, který se letos v únoru dotazoval 146 tuzemských živnostníků, podnikatelů a firem ze všech krajů Česka.

Podle něj 35 procent podnikatelů již elektromobily využívá a dalších 38 procent zvažuje jejich pořízení. Přibližně třetina živnostníků však považuje přechod na elektroauta za předčasný.

Větší expanzi elektromobilů na český trh brzdí podle oslovených podnikatelů nižší míra podpory státu.

„Výsledky průzkumu dokládají pozitivní trend ve vnímání elektromobility mezi českými živnostníky. Ti však zároveň v 58 procentech poukazují na potřebu větší podpory ze strany státu a obcí pro lepší využití potenciálu elektromobility v podnikovém sektoru,“ zhodnotil data na tiskové konferenci v podzemní garáži komplexu Masaryčka v Praze Daniel Ševčík, výkonný ředitel firmy ChargeUp, která se zabývá vývojem dobíjecích stanic pro automobily.

Postoj k elektromobilitě Jsem jejím příznivcem 40 % Jsem jejím příznivcem, ale ještě je na ní brzy 27 % Tomuto směru nevěřím 28 % Bez názoru 5 %

Výzkum je sestaven ze vzorku 146 podnikatelů ze všech krajů ČR.

Zdroj: Ipsos (u všech tabulek v článku).

Stanice s šetrným odběrem

Právě do garáží v nové budově, která se nachází v blízkosti Masarykova nádraží, nainstalovala česká společnost 16 dobíjecích stanic MyBox. „Díky softwarovému řešení vyvinutému společností Unicorn, které je provozované v cloudu ve službě Plus4U.net., umíme pracovat s flexibilním řízením zátěže nabíjení, což znamená, že auta získají požadovaný dobíjecí výkon, ale zároveň nepřekročí maximální elektrický odběr budovy,“ přiblížil Ševčík. Systém se již podle něj osvědčil a funguje na řadě míst v norském Oslu a švédském Göteborgu.

Využívání elektromobilů ve firmě Již využívají elektromobily 35 % Uvažují o pořízení vozu 38 % Neuvažují o pořízení vozu 27 %

Počet dobíjecích stanic se může v budově, jež spojuje převážně kanceláře a prodejní plochy, ještě zvýšit. V podzemních garážích je totiž 155 parkovacích míst a 45 z nich je vybaveno, nebo připraveno na instalaci dobíjecí stanice.

„Aktuální podíl elektrických aut na trhu je v jednotkách procent, ale budovy musíme plánovat v horizontu desítek let. Vnímáme rostoucí zájem klientů, věříme v postupný výrazný rozvoj elektromobility a jsme na něj připraveni,“ vysvětlil Pavel Streblov, obchodní ředitel společnosti Penta Real Estate, která Masaryčku postavila.

S rozšířením počtu ekologičtějších vozů na českých silnicích má vedle vyššího počtu dobíjecích stanic pomoci podpora firem v nákupu elektromobilů. Ode dneška mohou OSVČ či malé i velké firmy žádat o finanční podporu v rámci programu Záruka Elektromobilita u Národní rozvojové banky (NRB).

Stav veřejného dobíjení Celorepublikově zcela nedostatečné 47 % V některých regionech nedostatečné 25 % Aktuálně to stačí, ale je potřeba rozšířit 19 % Nedokážu posoudit 9 %

Dotace pro podnikatele

Po pořízení elektromobilu budou moci podniky žádat NRB o příspěvek až 300 tisíc korun na vozidlo a 150 tisíc korun na dobíjecí stanici. Podpora bude trvat do konce příštího roku a financovaná bude z Národního plánu obnovy. Na projekt je v plánu určeno 1,95 miliardy korun, z něhož půjde 1,65 miliardy na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí infrastrukturu. Banka očekává, že první příspěvky začne vyplácet v polovině dubna.

Podporovány jsou osobní vozy, tedy auta s nejvíce osmi místy včetně sedadla řidiče, lehké užitkové vozy do hmotnosti 4,25 tuny i větší dodávky. Auto nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodané do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a bude mít najeto do šesti tisíc kilometrů. Banka se zaručí za úvěry od 300 tisíc do 2,5 milionu korun a majitelé mohou požádat o podporu až 300 tisíc korun.

Podpora elektromobility ze strany státu a obcí Stát Obec Podpora je až moc velká 13 % 10 % Podpora je dostatečná 15 % 15 % Podpora je, ale nedostatečná 58 % 47 % Žádná podpora 14 % 29 %

Tempo růstu prodeje nových elektromobilů na českém trhu se letos kvůli čekání firem na zahájení výzvy snížilo na polovinu. Prodej za leden a únor stoupl o 25 procent na 911 vozů, zatímco loni ve stejném období rostl o 48 procent. Za celý loňský rok prodej elektromobilů vzrostl o 71 procent na 6640 vozidel.

Elektroauta loni tvořila téměř tři procenta celkových prodejů nových osobních vozů, letos na začátku roku jejich podíl klesl na 2,6 procenta. Koncem roku bylo podle Centra dopravního výzkumu v Česku registrováno téměř 22,5 tisíce elektromobilů a přes 4,6 tisíce dobíjecích stanic.