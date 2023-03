Verdikt o konci spalovacích aut odložen. ČR žádá povolení syntetických paliv

Velvyslanci členských zemí při Evropské unii se rozhodli odložit konečné schválení návrhu, který by prakticky znemožnil koupit si od roku 2035 nový automobil na benzin či naftu. Čerstvě to oznámilo švédské předsednictví v Radě EU, které neupřesnilo, kdy by mohlo rozhodnutí padnout.