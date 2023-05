Pod drobnohledem se ocitla i společnost Schlieger, jejíž někteří klienti si podle webu Seznam Zprávy či Hospodářských novin stěžovali na dlouhé termíny instalací. Zatím se ale nezdá, že by něco mohlo překonat potíže Maliny, jež vybrala od tisíců lidí statisícové zálohy a nemá peníze na dokončení.

Nervózní klienti vyburcovali i Cech akumulace a fotovoltaiky, aby situaci ověřil. „FG Energy jsme ze svých řad vyloučili, nedodržovali náš kodex a byly i další problémy, u Schlieger pro to není důvod,“ říká šéf cechu Aleš Hradecký. Podle něj FG Energy mohla doplatit na vývoj na polském trhu, kde má mateřskou firmu. U Schliegeru jsou problematické zakázky výjimkou. Potíže s termíny měla kvůli loňskému obřímu růstu poptávky velká část firem a u instalací naběhlo mnohaměsíční zpoždění. To samo o sobě ještě neznamená, že lidé neuvidí své peníze. Hradecký tvrdí, že o potížích dalších firem, jež by zákazníky mohly dostat do úzkých, neví.