Ceny benzinu a nafty klesly. Nejméně stojí v Ústeckém kraji, nejvíc v Praze

Benzin začal z rekordních hodnot o jednotky haléřů zlevňovat na konci června, cena nafty se snižuje od začátku července, vyplývá to z údajů společnosti CCS. V posledních dvou týdnech se ceny snižují o desítky haléřů za týden. Navzdory poklesu jsou pohonné hmoty v Česku stále výrazně dražší než před rokem. Tehdy zaplatili řidiči za benzin o 13,23 koruny na litr méně, za naftu pak o 15,55 korun.

Podle analytické společnosti Finlord velkoobchodní marže, benzinu především, na evropském trhu klesají, a tak následující týdny vypadají pro řidiče příznivě. Ceny by mohly klesnout o dalších třicet až šedesát haléřů na litr.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je aktuálně litr benzinu v průměru za 46,26 korun. Naftu tam prodávají průměrně za 46,58 korun. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 47,89 korun. Nafta se tam tankuje za 48,11 korun.

Ceny paliv letos prudce vzrostly na přelomu února a března po začátku ruské invaze na Ukrajině. Ještě 23. února stál litr benzinu průměrně zhruba 37,40 koruny a nafty asi 36,40 korun. Během dvou týdnů po začátku ruského vpádu ale cena benzinu vyskočila skoro na 47,30 Kč/l a cena nafty téměř na 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísají.

Vláda proti prudkému zdražování paliv přijala několik opatření. Mimo jiné od začátku června na čtyři měsíce snížila o korunu a padesát haléřů na litr spotřební daň z benzinu a nafty. Kabinet zvažuje, že ponechá sníženou spotřební daň u nafty trvale. Důvodem je konkurenceschopnost s okolními zeměmi.

Zásoby ropy se doplňují

Nabídka ropy by celosvětově měla stoupat, kartel OPEC se v následujících měsících dostane téměř na technický limit produkce. Zásoby globálního trhu s ropou se postupně doplňují, hlavně díky vysoké ruské produkci. Pokud by došlo k očekávanému snížení, trh by se dostal do deficitu a ceny ropy by vyletěly opět vzhůru, vyplývá to z analýzy Finlordu.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. červenci 2022 (v Kč/l):