ČEZ a Eurohold podaly žalobu na bulharský antimonopolní úřad

Praha Energetická společnost ČEZ i bulharská firma Eurohold podaly každý za sebe správní žalobu proti rozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, který v říjnu zablokoval prodej tamních aktiv ČEZ Euroholdu. Oznámil to finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Úřad v odůvodnění k rozhodnutí uvedl, že smlouva za 335 milionů eur (8,6 miliardy korun) by vedla k významnému zvýšení tržního podílu nové skupiny a měla by dopad na pojišťovací a energetické trhy.

„Budeme se domáhat u soudu zrušení tohoto rozhodnutí, protože nám nepřijde jako relevantní. Eurohold prostě nemá nic v energetice v Bulharsku, a naopak je to relativně silná stabilní společnost, takže nehrozí, že by převzal jejich energetiku někdo, kdo na to nemá,“ řekl v úterý Novák.

„Budeme doufat, že soud rozhodne v náš prospěch. Jak dlouho to bude trvat nevíme, ale do té doby platí naše ujednaní s Euroholdem o tom, že bychom jim to chtěli prodat, a jejich vůle to koupit,“ dodal Novák. Nevyloučil ale, že se tento pohled může časem změnit.



ČEZ, který je ve většinovém vlastnictví českého státu a je největší tuzemskou energetickou firmou, vede mimo jiné od roku 2016 arbitrážní řízení s bulharskou vládou. Požaduje po ní stovky milionů eur, protože podle názoru české firmy nedokázala ochránit její investice v bulharském energetickém sektoru. Firma dostala například pokuty za zneužívání dominantního postavení.