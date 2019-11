Čistý zisk ČEZ stoupl za tři čtvrtletí na více než 13 miliard korun, kvůli Bulharsku podal žalobu a prodá Počerady

PRAHA Čistý zisk energetické skupiny ČEZ stoupl za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně zhruba o polovinu na 13,6 miliardy korun. Tržby vzrostly o 12 procent na 148,1 miliardy. Pomohl zejména růst cen elektřiny a vyšší zisk z obchodování s komoditami, uvedla firma. Výsledky byly nicméně horší, než očekávali analytici. Výhled na celý rok je však podle nich spíše pozitivní.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v úterý uvedl, že ČEZ i bulharská firma Eurohold podaly každý za sebe správní žalobu proti rozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, který v říjnu zablokoval prodej tamních aktiv ČEZ Euroholdu. Úřad v odůvodnění k rozhodnutí uvedl, že smlouva za 335 milionů eur (8,6 miliardy Kč) by vedla k významnému zvýšení tržního podílu nové skupiny a měla by dopad na pojišťovací a energetické trhy.



„Budeme se domáhat u soudu zrušení tohoto rozhodnutí, protože nám nepřijde jako relevantní. Eurohold prostě nemá nic v energetice v Bulharsku, a naopak je to relativně silná stabilní společnost, takže nehrozí, že by převzal jejich energetiku někdo, kdo na to nemá,“ řekl Novák.

Plánovaný prodej zahraničních aktiv ČEZ je v souladu s novou strategií ČEZ, schválenou letos v červnu. Ta počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a částečně i v Polsku. Výjimku tvoří firmy zaměřené na ESCO, které chce ČEZ rozvíjet doma i v zahraničí.

Prodej rumunských a polských aktiv chce ČEZ podle Nováka dokončit během roku 2021. O rumunské zdroje má podle něj společnost více než 30 zájemců, první fáze prodeje bude ukončena podáním nezávazných nabídek ze strany prověřených zájemců letos v prosinci. V Polsku budou zájemci o koupi uhelných elektráren Elcho a Skawina osloveni do konce prvního pololetí příští roku, řekl.

Z dalšího Novákova vyjádření vyplývá, že hnědouhelná elektrárna Počerady vlastněná ČEZ bude téměř jistě mít od začátku roku 2024 nového majitele, skupinu Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na základě dříve podepsané smlouvy získá ČEZ za elektrárnu dvě miliardy korun. Proti prodeji elektrárny protestují ekologové.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny. Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. O druhé musí být jasno letos. „Když opci nevyužijeme do konce roku, tak Sev.en má jistotu, že přebírá elektrárnu za danou cenu 2. ledna 2024,“ uvedl Novák.

„Zatím to vypadá tak, že všechno, ještě víc než kdy jindy, nám říká, že bychom tu elektrárnu prodat měli. To znamená nečinit žádná rozhodnutí,“ dodal. Podotkl, že tento scénář neznamená, že by se různá jednání nemohla vést kdykoliv do převzetí elektrárny skupinou Sev.en Energy.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Podle organizace Arnika vypustily loni elektrárny ČEZ - Počerady, Prunéřov a Tušimice nejvíce skleníkových plynů do ovzduší. Firma už dříve argumentovala tím, že tyto zdroje patří mezi největší výrobní provozy v republice a že veškeré emisní limity splňují.