Křetínského EPH má exkluzivitu na vyjednávání o aktivech Uniperu ve Francii

PRAHA Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského podal prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe závaznou nabídku na koupi veškerých francouzských aktiv německé skupiny Uniper. Holding následně od Uniperu získal exkluzivitu na jednání. V pondělí tuto informaci sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj. Základním majetkem Uniperu ve Francii jsou dvě uhelné elektrárny.

Francouzský deník Le Monde v listopadu uvedl, že Uniper ve Francii provozuje především uhelnou elektrárnu v Gardanne na jihu země a druhou v Saint-Avoldu na východě. V Saint-Avoldu má skupina rovněž dvě plynové elektrárny, uvedl deník. Dalším krokem budou podle Častvaje povinné konzultace s orgány zastupujícími zaměstnance, které začnou v lednu. „Transakce může být uzavřena až po úspěšném uzavření výše uvedených konzultací a splnění dalších odkládacích podmínek,“ uvedl mluvčí.



V souvislosti s plánovaným vstupem na francouzský trh uzavřel holding partnerství se společnosti Total. „Tato spolupráce může vést k finálnímu převodu vlastnictví dvou plynových elektráren, které v současné době provozuje Uniper France, na firmu Total. Samozřejmě až po potenciálním uzavření smlouvy s Uniper SE,“ uvedl místopředseda představenstva společností EPH a EP Power Europe Jan Špringl.

Uhelné elektrárný mají vliv i na ty plynové

Společnost Uniper France je podle něj aktuálně v nelehké situaci, kdy dvě uhelné elektrárny, které jsou základním majetkem společnosti jak z hlediska instalovaného výkonu, tak počtu zaměstnanců, mají na základě rozhodnutí francouzské vlády omezenou časovou perspektivu. „Vzhledem k tomu, že společnost je z velké části organizována kolem těchto aktiv, jejich uzavření bude vyžadovat koncepční reorganizaci a definici nové strategie společnosti. Jsme si zároveň vědomi sociálních aspektů případného uzavření provozu uhelných elektráren,“ uvedl Špringl.

Podotkl, že případné uzavření uhelných elektráren by negativně ovlivnilo ekonomické výsledky elektráren plynových. „Jsme přesvědčeni, že jejich konkurenceschopnost a strategická hodnota by se zvýšila jejich přičleněním do většího portfolia, které provozuje společnost Total,“ dodal.

Uzavření dohody s EPH potvrdila agentuře Reuters mluvčí Totalu. Firma chce podle ní od 1. ledna 2020 převzít dvě plynové elektrárny a zapojit je do své strategie výroby elektřiny s nižší uhlíkovou stopou. Total aktuálně rozšiřuje své aktivity na francouzském trhu s elektřinou. Uvedl, že chce do roku 2023 zdvojnásobit výkon své energetické větve, který v současnosti činí asi pět gigawattů.

Křetínský v poslední době nakupoval ve Francii také média. Evropská komise nedávno schválila prodej podílu ve francouzské mediální skupině Lagardére Group firmě Czech Media Invest (CMI), v níž má Křetínský poloviční podíl. CMI letos koupila také francouzský týdeník Marianne a 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde, pod který patří i tradiční francouzský list Le Monde.

Holding EPH je strukturovaný do dvou hlavních pilířů - EP Infrastructure (EPIF) a EP Power Europe. EPIF v EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. Podíl 31 procent v EPIF patří fondu australské banky Macquarie, zbytek patří EPH. EP Power Europe zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Předloni v létě například EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.

Většinovým vlastníkem EPH se stal Křetínský loni, nyní drží 94 procent akcií holdingu. Firmu opustili podnikatel Patrik Tkáč a investoři spojení se skupinou J&T. Křetínský je podle letošního žebříčku časopisu Forbes pátým nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 59 miliard korun. Kromě EPH je podnikatel mimo jiné spolumajitelem fotbalového klubu AC Sparta Praha.