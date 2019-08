Mezi sedmi zájemci o investici v bulharské jaderné elektrárně je i české konsorcium

Sofia Mezi sedmi zájemci, kteří stojí o to být strategickým investorem v projektu bulharské jaderné elektrárny Belene, je i konsorcium zahrnující českou firmu Vítkovice Heavy Machinery. Oznámilo to dnes bulharské ministerstvo energetiky. Bulharsko by teď mělo do tří měsíců vybrat prioritní zájemce, které požádá o předložení závazných nabídek.

Bulhaři si rozmysleli dostavbu atomové elektrány. Rusům musí zaplatit půl miliardy eur Sofia vrátila do hry zrušený projekt jaderné elektrárny loni. Kromě českého konsorcia zájem o výstavbu dvou reaktorů s celkovým výkonem 2000 megawattů vyjádřili také ruský Rosatom, čínská CNNC, dále Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), dva bulharští zájemci a společnost registrovaná v Německu. Zájem o menšinový podíl a dlouhodobý kontrakt na dodávky elektřiny oznámila také sousední Severní Makedonie, informovala bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová.

Bulharsko doufá, že proces výběru strategického investora uzavře v květnu příštího roku. Celý projekt by měl být dokončen o deset let později. Odhadované náklady na projekt jsou deset miliard eur (258 miliard Kč), uvedla agentura Reuters. Bulharsko zrušilo projekt elektrárny na řece Dunaj v roce 2012, protože se mu nepodařilo najít investory a protože čelilo tlaku z Washingtonu i Bruselu, aby omezilo energetickou závislost na Rusku. To mělo podle dohody jadernou elektrárnu postavit. Sofia pak musela zaplatit Rosatomu za zrušení projektu více než 620 milionů eur. Rok 2030. Ministr Havlíček sdělil termín, kdy se může začít stavět nový blok Jaderné elektrárny Dukovany Projekt byl poprvé zahájen v roce 1981 a jeho kritici tvrdí, že výhody nejsou tak velké, aby omluvily výši investice. Projekt je navíc už desítky let zdrojem korupčních praktik, upozornil Reuters. Bulharsko má nyní dva jaderné reaktory o výkonu 1000 MW v elektrárně Kozloduj na Dunaji, které byly postaveny ještě v době bývalého Sovětského svazu. Elektrárna se na celkových dodávkách elektřiny v zemi podílí zhruba 30 procenty. Vláda uvedla, že nechce na projekt slibovat žádné další finanční prostředky z veřejných zdrojů, rozšiřovat státní záruky na případné půjčky ani uzavírat dohodu o nákupu elektřiny za zvýhodněnou cenu. Plánuje si ale ponechat v elektrárně blokační podíl.