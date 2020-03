OPEC zřejmě schválí výrazné snížení těžby ropy, tvrdí agentura. Čeká se na postoj Ruska

Vídeň/Moskva Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) na své schůzce ve Vídni zřejmě schválí výrazné snížení těžby. Tvrdí to zdroje agentury Reuters, podle kterých zejména Saúdská Arábie tlačí na to, aby z trhu zmizelo dalších až 1,5 milionu barelů denně. Čeká se ale na postoj Ruska, jehož zástupce do Vídně přijede asi až na páteční jednání OPEC+, což je skupina, která vedle členských zemí zahrnuje i spojence mimo kartel OPEC.

Unipetrol vrátil ropu státu. Důvodem výpůjčky byla kontaminace ropovodu Družba Zdroje očekávají, že dnešní schůzka, které se účastní pouze ministři členských zemí organizace, půjde relativně hladce. Tvrdá vyjednávání očekávají až v pátek, kdy přijede ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Další ze zdrojů upozorňuje, že obzvláště tvrdá budou jednání o přesných kvótách a jejich rozdělení mezi jednotlivé země. Tedy v jakém rozsahu bude muset každá členská země prohloubit snížení těžby.

Novak ve čtvrtek novinářům v Moskvě nechtěl říci, jaký je postoj Ruska k dalšímu omezování produkce. Řekl jen, že předpokládá, že se k jednání ve Vídni připojí v pátek. Saúdská Arábie a další členové OPEC se už ve středu snažili zajistit si pro další omezení těžby ropy předběžný souhlas Ruska, žádného příslibu se jim ale z Moskvy nedostalo. OPEC se omezováním těžby ropy snaží podpořit cenu suroviny. K dalšímu snížení těžby členské státy vede zejména epidemie nového typu koronaviru, která v mnoha zemích omezila ekonomickou aktivitu, a tím i poptávku po ropě. Ceny od začátku roku klesly už asi o 20 procent. Severomořský Brent, který je považován za referenční typ ropy pro celý svět, se nyní prodává zhruba za 51 dolarů za barel. Koncem prosince stál asi 68 dolarů a loni na jaře skoro 75 dolarů. Sto milionů barelů ropy denně V celém světě se aktuálně těží zhruba 100 milionů barelů ropy denně, z toho na OPEC připadá méně než třetina. Pokles cen má nepříznivé dopady na rozpočet mnoha těžebních zemí, což se týká zejména Saúdské Arábie. Ta se v poslední době snaží svou ekonomiku transformovat, aby byla na těžbě ropy méně závislá. Benzin zlevňuje. Kvůli karanténě a omezení čínské dopravy a výroby se drží světová ropa nejníže za uplynulý rok OPEC se předloni dohodl na snížení těžby o 1,2 milionu barelů denně a loni v prosinci dobrovolné omezení prohloubil na 1,7 milionu barelů, což platí do konce letošního března. Saúdská Arábie těžbu nad rámec dohody omezuje o dalších 400.000 barelů, takže celkem omezení těžby činí zhruba 2,1 milionu barelů denně. Rusko už dalo najevo, že je ochotno bavit se o prodloužení tohoto objemu, dalším škrtům nakloněno není.