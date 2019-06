Rusko podezírá ze znečištění ropy v ropovodu Družba už 13 lidí

MOSKVA Ruské úřady podezřívají ze znečištění ropy v ropovodu Družba další tři osoby. Jedná se o zaměstnance společnosti Transněfť, monopolního provozovatele ruských ropovodů. Celkový počet podezřelých tím stoupl na 13. S odvoláním na sdělní advokáta jedné z podezřelých o tom dnes informovala agentura TASS.

Firma Transněfť tento měsíc oznámila, že čtyři podezřelí pracovali pro dceřinou společnost této firmy a že v případu figuruje dalších šest lidí. Na čtveřici obviněných zaměstnanců Transněfti soud již uvalil domácí vězení. Zatčeni byly zatím tři osoby a na další dvě byl vydán zatykač. Úřady je viní z trestných činů „vytváření zločinecké organizace a účast na ni“ a krádeže.



Zprávy o znečištění ropy organickými chloridy se objevily na konci dubna, kdy byla znečištěná ropa zjištěna v přístavu Usť-Luga na pobřeží Baltského moře a v ropovodu Družba. Ten surovinu přivádí do Běloruska, Německa, Polska, na Ukrajinu, Slovensko, do Maďarska a do České republiky. Země napojené na ropovod dovoz ruské ropy zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.