Téměř 3000 pracovníků Temelína a Dukovan získalo bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu

Temelín (Českobudějovicko) Téměř 3000 pracovníků českých jaderných elektráren včetně dodavatelů získalo od roku 2017 bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). ČEZ tak posiluje ochranu elektráren. V Temelíně, který má 1300 zaměstnanců, dostalo prověrku 826 lidí. Nepotřebují ji všichni, jen ti, kteří vstupují do nejdůležitějších částí elektrárny.

Další pracovníci budou o prověrku žádat průběžně, budou to příští rok maximálně desítky lidí. Informoval o tom ve čtvrtek temelínský mluvčí Marek Sviták.

Do prostor v jaderných elektrárnách, kam mohou vstoupit jen lidé s prověrkou, instaluje ČEZ bezpečnostní prvky a zavádí přísná opatření. Systém se podle Svitáka testuje, ostrý provoz plánuje na začátek roku 2020.

Od ledna potřebuje prověrku NBÚ každý zaměstnanec, který vstupuje do nejdůležitějších částí elektrárny, takzvaných životně důležitých prostor. „Jsou to například blokové a nouzové dozorny nebo obě ochranné budovy kolem reaktoru, takzvané kontejnmenty. V Temelíně se jedná o 36 míst, do kterých mohou vstoupit pouze lidé s prověrkou od NBÚ. Povinnost se přitom vztahuje nejen na zaměstnance elektrárny, ale i pracovníky dodavatelů,“ uvedl Sviták.

Prověrku vydává NBÚ na pět let, rozhodnout musí 75 dní ode dne, kdy je žádost podána. Zaměstnanci musí úřadu kromě jiného doložit veškerý majetek i příjmy, a to i několik let nazpět. Úspěšnost v žádostech je velká.

„Začali jsme s nimi v roce 2017 a získalo ji více než 99 procent našich zaměstnanců, kteří o ni požádali. Svědčí to o dobré práci při výběrových řízeních a prověřování zaměstnanců. Za obě jaderné elektrárny to bylo 1916 lidí, další více než tisícovka prověrek se týkala dodavatelů. Je to jeden z dalších kroků pro posílení naší bezpečnosti,“ uvedl ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 15,3 TWh elektřiny.