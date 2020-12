Uhelná komise doporučila konec uhlí v Česku v roce 2038. Finální rozhodnutí musí učinit vláda

Praha Uhelná komise v pátek doporučila ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038. O záměru bude rozhodovat vláda. Informaci od několika zdrojů potvrdil Jiří Koželouh z Hnutí Duha, který je v komisi za asociaci ekologických organizací Zelený kruh. Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Potvrdil to i ministr Karel Havlíček (ANO). Doporučení uhelné komise pro útlum uhlí by mělo být minimálně jednou za pět let přezkoumáno. Rok 2038 bude navrhnut vládě do konce roku, uvedl Havlíček.

Komise doporučí datum konce uhlí, očekává Brabec. Sám by podpořil návrh let 2033 a 2038 Hlasovalo 15 členů komise pro rok 2038, dva byli proti a dva se zdrželi. Celkem má komise 19 členů. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se neúčastní tiskové konference po jednání uhelné komise kvůli náhlé zdravotní indispozici, uvedl Havlíček. Brabec ale podle něj podpořil na jednání uhelné komise rok útlumu uhlí 2033. Jak kdo hlasoval, komentovat nechtěl.

V usnesení komise zároveň schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Komise zmínila dostavbu nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšnou transformaci teplárenství. Vláda by také měla minimálně každých pět let provádět přezkum rozhodnutí v závislosti na vnějších faktorech. Odklon od uhlí se ČR v dlouhodobém hledisku vyplatí, říká studie Zástupci ekologických organizací v pátek na tiskové konferenci uvedli, že ministr životního prostředí Richard Brabec, který je jedním z předsedů komise, rok 2038 nepodpořil. Byl pro dřívější termín. Podle Jana Rovenského z Greenpeace ČR nebyly před rozhodnutím dostatečně vyhodnoceny dopady na dotčené regiony, životní prostředí, veřejné zdraví, veřejné rozpočty či teplárenství. Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Mezi členy jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička nebo vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský. Vedou ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s Brabcem. Ekolog a člen uhelné komise Rovenský označil konec uhlí v roce 2038 za absurdně pozdní. Podle ekologů při rozhodování chyběly doklady o dopadech.