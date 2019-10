Ve Velké Británii se v posledním čtvrtletí poprvé vyrobila většina energie z obnovitelných zdrojů

LONDÝN Poprvé v historii vyprodukovalo Spojené království v oblasti energetiky více energie z obnovitelných zdrojů, než ze zdrojů, které spalují fosilní paliva. Z větrných a solárních elektráren a elektráren spalujících biomasu pocházelo 40 % energie, zatímco ze spalování uhlí, ropy a zemního plynu to bylo 39 %. Informovala o tom analýza stránky Carbon Brief.

Obnovitelné zdroje v Británii za červenec, srpen a září vyprodukovaly 29,5 terawatt hodin (TWh) energie, zatímco fosilní zdroje vyprodukovaly 29,1 TWh. Británie tak pokračuje v radikální transformaci své energetiky směrem k obnovitelným zdrojům. Ještě v roce 2010 z fosilních paliv pocházely tři čtvrtiny její energie.

Británie v posledních letech masivně investuje především do větrných elektráren. V příštím roce chystá otevření světově největší větrné farmy, projektu Hornsea One, do něhož byla na začátku října dodělána poslední turbína a měla by začít produkovat energii na začátku příštího roku. Zároveň byla ve 2. čtvrtletí otevřena další větrná elektrárna a během příštího roku by dále měl být dokončen projekt East Anglia One, který již letos začal vyrábět energii.

zdroj: Carbon Brief

Větrné farmy v moři by v budoucnu měly produkovat až 30 000 megawattů energie, což je razantní nárůst oproti současným 8 500 megawattů. Podle Carbon Brief by pak energie z těchto zdrojů měla být do roku 2023 levnější než ta ze zemního plynu.



Spojené království se zavázalo do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, tato transformace zdrojů k dosažení tohoto cíle ale nestačí. K tomu by změny v energetice musely být zároveň doplněny i snížením emisí v jiných odvětvích ekonomiky, například v dopravě.