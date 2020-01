Za obnovu zařízení Dukovan letos ČEZ zaplatí dvě miliardy korun

Dukovany (Třebíčsko) Do obnovy zařízení Jaderné elektrárny Dukovany letos ČEZ investuje dvě miliardy korun, asi o třetinu víc než před rokem. Akce provádí s výhledem na prodlužování provozu elektrárny, hledá i cesty, jak snížit její odběr vody z řeky.

Dukovany letos dovrší 35 let provozu. Podle nynějších předpokladů by mohly v součtu sloužit 60 let. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel divize jaderné energetiky Bohdan Zronek.

O schopnosti elektrárny fungovat déle ale bude ČEZ pravidelně přesvědčovat státní dozor. „Po cestě k těm 60 letům nás každých deset let čeká periodické hodnocení bezpečnosti a sumarizace průkazu připravenosti zařízení a personálu,“ uvedl Zronek.

Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. První blok vyrábí od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností dukovanských bloků.

ČEZ pokračuje v přípravách nového bloku Dukovan. Podle loňského vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by jeho stavba měla začít v roce 2029, dokončen by měl být v roce 2036.

Na konci března se ČEZ chystá požádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení k umístění nového jaderného zdroje. „Máme připravenou dokumentaci. Pokud ji máme připravenou dobře, a já věřím, že ano, tak za 12 měsíců dostaneme stanovisko státního úřadu,“ řekl Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ. Následovat bude územní řízení. „Podle mě nejkritičtější bude dodržet termín výběru dodavatele,“ řekl k dalším etapám přípravy na zahájení stavby nového bloku.

V Dukovanech počítá ČEZ s jedním až dvěma novými bloky, potřebovat pro ně bude dalších 100 hektarů půdy. „Pro pátý blok máme všechny pozemky, pro šestý blok chybí vykoupit pozemky od dvou majitelů,“ uvedl Závodský. Aktuálně chystaný pátý blok má mít výkon 1200 MW, stát by podle firmy ČEZ měl mezi 140 až 160 miliardami korun.

Firma pokračuje v investicích do nynějších dukovanských bloků. V posledních deseti letech už v součtu stály 20 miliard. Jedna z letošních největších akcí se bude týkat rozvodny, jež převádí vyrobenou elektřinu do nedaleké rozvodny Slavětice. Elektrárna také například nahradí halonové hasicí zařízení novým systémem s menším dopadem na životní prostředí. „Halon je další plyn, který způsobuje degradaci ozonové vrstvy,“ vysvětlil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. U elektrárny také tento rok přibude parkoviště pro 340 aut, zatím jich tam může parkovat asi 750.

ČEZ připravuje i projekty na čištění vody odebírané z řeky Jihlavy kvůli chlazení zařízení, což sníží její spotřebu.

Dukovanská elektrárna vloni dodala do sítě 14,48 TWh elektrické energie. Ze čtyř bloků jsou dva v odstávce. Čtvrtý blok by měl začít dodávat proud v příštím týdnu.