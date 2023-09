Poradíme vám, jak se dostat k zelené energii a proč ji vůbec chtít

Jak to s ním bude dál, ale zatím jasné není. Ministr financí už od jara tvrdí, že nechce, aby se podpora vrátila na faktury domácností, ze státního rozpočtu už je ale platit také nechce. ERÚ přitom celkovou výši dotace pro rok 2024 odhaduje na 35,2 miliardy korun.

Zelená energie ale neznamená jen poplatky ve fakturách. Řada zákazníků by byla ochotná klidně i něco připlatit za jistotu, že jimi spotřebovaná energie byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. Nelze si představovat, že by do takové domácnosti vedla ještě jedna přípojka, kterou by proudila, funguje to na čistě ekonomickém principu: podle toho, kolik elektřiny spotřebujete, tolik se jí dodavatel zavazuje nakoupit z obnovitelných zdrojů.

Do sítě ji dodávají například majitelé fotovoltaických elektráren, a to jak ti velcí, tak ti malí s fotovoltaikou na vlastní střeše. Ve chvíli, kdy energie mají přebytek, ji mohou odprodávat do distribuční soustavy, což je od platnosti novely energetického zákona výrazně jednodušší než předtím. Mezi další dodavatele udržitelné elektřiny patří vodní elektrárny nebo bioplynové stanice. Celý proces je pod dohledem Operátora trhu s elektřinou, který vystavuje záruku původu – tu musí zákazníkovi poskytnout jeho dodavatel.