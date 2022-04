Rozplývá se naděje, že se situace na trhu s elektřinou a plynem brzy zlepší. Zdražování energií dál pokračuje. Ceny na další roky jsou na nových rekordech. Dodavatelé letos platí za elektřinu na následující rok trojnásobek toho, co platili loni. U plynu je to dokonce čtyřnásobek. To se nakonec odrazí i ve fakturách domácností.