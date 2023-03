Domácnosti se mění v energeticky šetrnější. Investují do zateplení i solárů

Češi v minulém roce výrazně více investovali do úsporných řešení v domácnosti. Vyplývá to z dat poptávkového systému ePoptávka.cz, který v daných kategoriích zaznamenal meziroční nárůst o desítky procent. V reakci na zvyšující se ceny plynu se řada domácností rozhodla k přechodu na jiné typy energií, jednou z nejčastějších cest byla solární energie. Domácnosti také hojně investovaly do zateplení.