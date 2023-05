Nová hráz před energošmejdy. Kdo přijde o licenci, jen tak se “neočistí”

Doporučujeme

Řešení dilematu, zda vsadit na jistotu a zůstat u stávajícího dodavatele energií, nebo přejít, byť s jistými riziky, k levnějšímu, by mělo být jednodušší. Nově by se měl zákazník dozvědět, kdo (ne)má nakoupeno dost energie. Zvýšit se má i tlak na to, dostat z trhu nepoctivé firmy. Zaměří se na to novela energetického zákona, již chystá ministerstvo průmyslu a obchodu.