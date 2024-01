„Měnová politika blahobyt nezajistí,“ říká o přijetí eura ekonom Lízal. V energetice se otevře další poklop změn

Letošní zvýšení regulovaných složek elektřiny je teprve prvním krokem energetické tarifní reformy. Na domácnosti velké změny teprve čekají. „Poklop toho kotle, v němž vře tolik zásadních změn, se zatím otevřel jen pro firmy. Na ně dopadl první krok tarifní reformy. Pro domácnosti se ten poklop teprve otevře,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ekonom, bývalý člen Bankovní rady ČNB a docent na ČVÚT Lubomír Lízal. O úpravách, které se promítnou do cen energií pro domácnosti, chce Energetický regulační úřad rozhodnout ještě letos. Tento záměr ovšem mohou narušit volby.

Lidovky.cz: Podniky i domácnosti loni zažily šok, když Energetický regulační úřad (ERÚ) rozhodl o zvýšení regulovaných složek elektrické energie o 66 procent. Co bude dál?

Levněji nebude. Respektive v průměru levněji nebude, to je přesnější, něco, respektive někomu, také půjde dolů. Energetický sektor se totiž dostává do stavu, kdy v něm některé věci musí být dvakrát. Tím se energie logicky prodraží.

Výroba elektřiny – na rozdíl od všech ostatních segmentů výroby – se přizpůsobuje poptávce, která existuje v daný okamžik. A my jsme země, která – teď vyslovím odvážnou predikci (směje se) – má každý rok zimu a musí se topit a bude to tak i za deset let. Proto je nutné dívat se na to, jak máme postavený energetický sektor. Zda je schopný uspokojit poptávku i v zimě, kdy je kvůli nutnosti topit a svítit vyšší spotřeba než po zbytek roku.